坑錢！烤肉醬1罐30元 「2件裝」賣94元 大賣場遭轟

有民眾指出，斗南一處大賣場裡「2件裝」的烤肉醬，比單價1罐整整貴了1倍多，質疑業者是想趁中秋熱潮騙消費者的錢。示意圖。（資料照）

2018-09-20 22:51

〔即時新聞／綜合報導〕中秋節將至，許多民眾會到大賣場採購烤肉食品，然有民眾指出，在斗南一家大賣場買整箱或多件包裝的，算起來卻比買單件還貴，質疑業者是趁中秋採購熱潮，騙消費者的錢。

據《蘋果日報》報導，一位林姓民眾指出，斗南某家大賣場單品區裡賣的烤肉醬沒標價，要拿去刷卡機測試才知道為1瓶是30元，但隨即他便發現，「同樣商品」2件包裝的烤肉醬，竟標價要94元，整整貴了1倍多。其他還有類似啤酒6罐裝比單買1罐一共貴26元，運動飲料1箱12瓶比單買1瓶還貴12元，讓民眾直呼這真是太坑了！

對此，大賣場的客服人員解釋，會造成這種「多買多貴」的情況，是因為之前為了促銷單品，所以就把部分單品的價格調降，但許多成箱和多件包裝的商品仍為原本的價格，才會產生價差。目前消費者結帳時，可先拿1件單品讓服務員試刷，再將該金額乘以要購買的件數。

而雲林縣消保官張嘉麟則認為，賣場單賣的烤肉醬未清楚標示價格，讓民眾造成誤會，的確有明顯疏失。消費者如果有商品買貴的疑慮，應可向業者辦理退貨，免得自身權益受損。