台水「假停水通知」搞烏龍 竟是員工誤判自己發的…

台水公司發烏龍停水通知。（記者蔡淑媛翻攝）

2018-09-20 19:13

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台水向警方報案指稱，民眾在山竹颱風影響恆春時，透過網路散播錯誤的恆春「停水通知」，警方以散播謠言追查出貼文的當地里長及關係人釐清後，台水今晚坦承，經內部初步調查，簡訊的確是從恆春營運處發出，基層員工因為有民眾詢問用水資訊，誤判水情而自行發出，也未經營運處確認同意，未來會內部檢討，也向里長及民眾致歉。

9月15日恆春受山竹颱風外圍環流影響狂風暴雨，恆春鎮茄湖里長尤信化在臉書貼文，並貼出一則停水簡訊指「因豪雨致自來水濁度飆高無法供水，緊急處理，復水時間目前無法確定將儘速恢復，影響區域滿州鄉全部、牡丹四林及大海、恆春鎮全部，請告知謝謝。」

許姓民眾在貼文下方留言，「報告里長，好像整個恆春都停了」，原文並轉貼到自己臉書。

但台水致電牡丹水廠確認原水濁度僅100多NTU，供水都在正常狀態，將兩人列為散播不實訊息者，18日向台中市警方報案。

台水發言人武經文說，經警方找到貼文的里長尤信化，確認簡訊發話來源是台水平常發訊息的號碼，內部也初步調查訊息是從第七營運處恆春營運所發出來，該名基層員工因有民眾詢問用水問題，就以個人的判斷發出簡訊，用字不精確，是錯誤的停水訊息，也未在官網發佈，未來會內部檢討，也向里長和同水戶致歉。

至於里長揚言要告台水誣告，武經文說，大家都是為了民眾用水服務，會向里長溝通，表達歉意，且台水報案的用意，是希望未來民眾若接獲未經求證的訊息，不要任意傳播，並非真要追究散播者的責任，也提醒台水停水訊息會由各營運處以新聞稿公告，或用水戶可撥打1910確認。

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