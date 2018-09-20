反控「假停水簡訊」台水自搞烏龍 里長怒嗆：提誣告

台中警方南下傳喚被列為散播謠言的恆春茄湖里長尤信化及民眾許耿睿，卻傳可能是台水自己搞烏龍。（記者蔡宗憲翻攝）

2018-09-20 18:31

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕自來水公司18日向台中警方報案，稱有民眾透過網路散播錯誤的「停水通知」，警方南下傳喚被列為散播謠言的恆春茄湖里長尤信化及民眾許耿睿到案說明，許、尤兩人無奈直指「消息來源是台水恆春營運所」，恆春水泉里長詹榮旗也證實簡訊來自台水，但「其實當天大多沒停水。」

詹榮旗說，9月15日晚上8點41分收到水公司0987xxxxxx傳手機簡訊過來，寫著「因豪雨致原水濁度飆高，無法供水 緊急處理，復水時間目前無法確定，將盡速恢復，影響區域 滿州鄉全部、牡丹四林及大梅、恆春鎮全部。」

但他當時致電自來水公司詢問，得到回答是「只有短暫的而不是全面性」，水泉里16日也完全沒有停水，也只有幾位里民打電話來詢問，其他人都沒在意那次的停水狀況。

當天牡丹水庫曾對這段訊息相當納悶，強調颱風來臨前就不斷進行調節性放水，15日風雨最大時原水濁度僅100多，供水都在正常狀態，未曾發出停水通知；當時自來水公司及牡丹進水廠也澄清，15日晚間台電部分地區停電影響恆春一處加壓站停擺，加上進水廠因水源擾動影響濁度，導致牡丹進水廠一度減壓供水，但也未曾全面停水，16日上午後都是正常供水狀態。

許、尤兩人無端被列為散播謠言者，並接受台中警方偵訊，事後都感到相當不滿，認為當天明明有停水狀況，水公司自己搞烏龍，竟還大動作發全國新聞稿稱「假消息」，不排除事後對水公司提「誣告」。

對於遭指發出烏龍簡訊，台水恆春營運所僅強調「偵查中。不發言！抱歉。」不願對停水簡訊相關案情多做回應。