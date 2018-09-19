假停水通知亂亂傳 台水報警

2018-09-19

〔記者張瑞楨、楊綿傑／綜合報導〕九月十六日山竹颱風外圍環流影響恆春半島，有人透過line與臉書，冒稱因原水濁度飆高，四處傳送假的「停水通知」（見圖，記者張瑞楨翻攝），台灣自來水公司不堪「假通知」之擾，昨向台中警方報案，希望抓出散佈謠言的源頭。台水公司供水處處長武經文強調，「假通知」導致台水查詢電話塞爆，工作人員窮於應付，耗費寶貴資源，不排除未來提出告訴。

中市警局調閱IP 台水不排除提告

假的「停水通知」，全文是︰「因豪雨致原水濁度飆高，無法供水緊急處理，復水時間目前無法確定，將盡速恢復，影響區域滿州鄉全部、牡丹四林及大梅、恆春鎮全部。」

台中市警局二分局育才派出所獲報後，已調閱傳播此假訊息的網路位址IP，依社會秩序維護法第六十三條「散佈謠言，足以影響公共之安寧」，不論是捏造者，或沒有查證就轉傳散佈者，都能處三日以下拘留，或三萬元以下罰鍰。

武經文說，報警目的不是要懲罰造謠者，是希望以後不要有類似現象，如果造謠者能出面道歉，台水公司不予追究責任。「台水公司呼籲民眾在天災來臨時，能夠支持我們全力應付危機處理！別讓我們要分心去處理假消息！」

台水指出，雖然台水立即於第一時間澄清並說明供水正常，但仍造成部分民眾的恐慌及誤解。用水相關正確訊息，可直接上台水公司全球資訊網或撥打服務電話1910查詢。

國家通訊傳播委員會（NCC）副主委翁柏宗認為，台水依職掌澄清不實停水訊息，依法採取必要措施，處置確實。