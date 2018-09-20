噴漆工患巴金森氏症 深層腦刺激術「重新活過來」

2018-09-20 18:58

〔記者蔡淑媛／台中報導〕55歲的張姓油漆工因為走路像中風、常跌倒，手顫動，10年前診斷出罹患巴金森氏症，服藥控制7年後效果變差，今年2月接受深層腦刺激術，終於能好好活動，不再出現像起乩般的異動症，直呼「重新活過來了！」

台中榮總神經醫學中心主任張鳴宏指出，巴金森氏症是腦部多巴胺神經系統退化，導致肌肉活動協調異常，出現動作慢、肢體顫抖、僵硬、平衡差及步態不穩等，常合併便秘、頻尿、憂鬱焦慮、衝動、認知功能退化、睡眠障礙等症狀。

早期病人大多能服藥減緩症狀，控制良好，但巴金森氏症是進行性的神經退化疾病，多巴胺神經陸續死亡後，中後期的病人藥效愈來差，調整藥物後無明顯改善，中榮神經科醫師潘思延與郭怡真表示，因此可評估接受深層腦刺激術，將附有微小電極的導線植入腦內，經由皮下延長線連接鎖骨附近的神經刺激器，電流刺激腦視丘腦下核，調節運動功能，改善症狀。

台中榮總腦腫瘤神科主任李旭東說，深腦刺激手術平均可減少40-60%異動症、改善30%至50%運動功能，及減少約40%藥量，患者愈年輕、病齡愈短、病程在2至3期者效果愈好。

李旭東提醒，深腦刺激術現在有健保部分給付後，自費降為50、60萬後，但並非所有患者都適合接受手術，也無法治癒疾病及改善所有症狀，像是平衡及步態不穩、吞嚥困難、流口水、頭暈、憂鬱、認知功能退化等症狀，手術本身仍有相關風險，所以是否適合接受此治療要醫師評估，及考量個人需求。

台中榮總從2015年至今有20患者接受深腦刺激術，大幅改善病情，年今年成立失智暨巴金森症醫療中心，進行更完善巴金森評估系統及相關衛教，讓患者生活更有品質。