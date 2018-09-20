長榮航空首架787-9夢幻客機將抵台 10月底飛台港航線

皇璽桂冠艙邀BMW集團旗下的Designworks設計團隊設計。（長榮提供）

2018-09-20 17:10

〔記者陳宜加／台北報導〕長榮航空引進全台首架波音787-9「夢幻客機」，即將於10月2日交機。長榮今天透露，新機共配置304個座位，包含26個皇璽桂冠艙、278個經濟艙，預計10月底開始營運載客，初期將以台北─香港航線為主。

長榮訂購24架波音787夢幻客機，第一架787-9將於10月2日在波音位於查爾斯頓的南卡羅萊納工廠交機，也將是台灣民航業者首架引進的787機型。長榮總經理孫嘉明表示，夢幻客機導入是長榮再提升服務品質的重大計畫，以更國際化、現代化的設計理念，結合波音航太科技，打造更優質的乘坐空間與更舒適飛航體驗。

長榮指出，夢幻客機將採2艙等設計，787-9配置304個座位，包含26個皇璽桂冠艙、278個經濟艙。商務艙座椅的寬度為23吋（58.4公分），全平躺後最大伸展長度達76吋（193公分），讓旅客在長途飛航中能夠充分休息。

為詮釋國際化的品牌意象，並體現新穎獨特的工藝品味，皇璽桂冠艙邀BMW集團旗下的Designworks設計團隊，以空間感與品牌為核心，將客製化座椅融入客艙環境，以穩重低調的色系，創造更寬敞的空間感受。

Designworks首席設計總監Johannes Lampela表示，在成熟的座椅設計架構上，將旅客的隱私性、服務的功能性、操作的便利性，以及收納空間融入座椅設計，詮釋長榮服務理念，滿足旅客需求並提升飛航舒適性。

長榮指出，787機隊規劃引進24架，其中4架787-9自今年開始交機，787-10預計自2019年第二季導入，2022年全數交機。首架787-9新機經過整備並取得民航局相關證照，預計10月底開始營運載客，初期將以台北─香港航線為主，第二架引進後再陸續擴及日本航線，屆時旅客將可體驗到長榮航空最新787夢幻客機的服務。

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