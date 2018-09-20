屏大樂齡大學開學 銀髮族開心體驗VAR

屏東大學配合教育部開辦的樂齡大學今天正式開學，今年吸引逾百人報名，為考量教室空間，最終招收了98名學生。（記者邱芷柔攝）

2018-09-20 15:49

〔記者邱芷柔／屏東報導〕越來越多銀髮族把活到老學到老當作目標，讓「樂齡大學」報名人數格外踴躍，屏東大學配合教育部開辦的樂齡大學今天正式開學，今年吸引逾百人報名，為考量教室空間，最終招收了98名學生，校方在開學首日特別安排學員乘坐9D動感雙人蛋型座椅，體驗最新的VR、AR科技，讓學員大呼有趣。

銀髮族學員看見各式各樣的VR、AR設備，紛紛下場體驗，乘坐9D動感雙人蛋型座椅的學員方文哲說，模擬畫面非常真實，雖然刺激但很安全，讓沒有坐過雲霄飛車的銀髮族也能體驗一下，真的很好玩！

學員陳明玉說，她特別喜歡地面投影系統「踢足球」及AR紅外線射擊遊戲，原來科技這麼進步，透過投影就能來場足球賽，還可以訓練反應，不僅安全又好玩，還能減少老人癡呆症發生的機率。

屏東大學進修推廣處處長鄭經文指出，學校結合各系所特色為樂齡學員量身訂做了多元化的課程，包括文化、環境、藝術、養生保健、音樂欣賞、生命教育及生活科技等，這屆學員年齡從56歲至83歲都有，其中還有7對夫妻、2對姊妹攜手共學。

學員魏秀敏也表示，先生是屏大校友已連續3年參加樂齡大學，當初不希望退休後生活失去重心，所以選擇到樂齡大學，體驗以往職場上或生活上接觸不到的知識，讓退休生活更加豐富快樂。