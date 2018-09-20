教授爸要女兒翹課、教打混招數 網笑：聽教授的

2018-09-20 14:27

〔即時新聞／綜合報導〕一名女大生的爸爸不斷慫恿她翹課，見女兒不斷拒絕，竟還要到宿舍或教室堵她，只為了能一起全家旅遊，更誇張的是，她爸爸是名教授。

這名女大生到網路論壇「Dcard」發文表示，爸爸近日打電話問她19日至22日有沒有空？「陪我和你媽出去玩」，得知原PO要上課，爸爸竟開始不斷慫恿她翹課，「你可以翹課啊！」、「就是剛開學才好翹啊！」、「我和你媽都不比學校重要嗎⋯」，只見女兒不斷拒絕，爸爸最後使出絕招，直接說當天要到她宿舍或教室把她接走，讓原PO超傻眼，笑稱，「還是他們其實已經被外星人綁架，一切的一切都是假的？」

原PO還爆料，平時問爸爸報告的事，爸爸都會回「啊妳是不會估狗複製貼上修改喔！」有次她問，「昨天沒有睡好怎麼辦⋯」爸爸竟回，「那你就戴那個綠綠的口罩啊，上課直接趴著睡老師就不會叫你起床了～」讓原PO頓時失去判斷能力，直呼「這樣教女兒是正確的嗎？」

網友看了紛紛回應，「覺得羨慕（？！）」、「別人的爸爸都不會讓我失望（誤」、「爸爸：妳確定妳是大學生嗎？連這個都不會」、「這老爸很懂喔！不愧是教授哈哈」、「聽教授的，肯定沒錯！」、「教授爸：我看過千百招的招數，我女兒傻的不會半招還要我教她」。

不少網友也自爆家中父母也有類似情形，其中不乏教職人員，「我爸他是教授也是跟我說偶爾翹課沒關係啊！」、「我爸媽是老師，他們也常叫我翹課回家」；但也有網友完全相反，「怎麼大家的爸媽都這麼好...我爸也是副教授，但是天天威脅，叫我讀書，但是逼我進不想讀的學校，到了外縣市也不給怎麼給生活費愛給不給，真想回家...」、「我爸也是教授，他都說，你要是敢翹就打斷你狗腿，然後別認我是你爸」。