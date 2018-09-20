基隆輕軌捷運進入第二階段 林右昌：不會是畫大餅

基隆輕軌由基隆到南港，採雙軌運行。（基隆市政府提供）

2018-09-20 11:56

〔記者盧賢秀／基隆報導〕行政院核定81億元的基隆輕軌捷運，已進入第二階段基隆至南港輕軌可行性報告，初步規劃全線採雙軌化，要6至7年才可以興闢完成，不過市議員擔心基隆輕軌只是畫大餅。市長林右昌說，基隆輕軌已列入行政院計畫，立法院也通過相關預算，不會是畫大餅。

林右昌指出，基隆輕軌捷運第一階段「增設七堵-八堵橫渡線」，已在去年11月施做完成，目前已進入第二階段「設置基隆-南港輕軌」可行性研究，在今年6月底提報交通部審議，預計10月召開審查會議，108年開始綜合規劃作業，約6到7年可以興闢完成，是目前國家軌道建設中具有實質進展的項目。

基隆南港間原本規劃單軌，現決定全線雙軌化，同時在汐止樟樹灣銜接民生汐止線、南港展覽館銜接文湖線及板南線，並在南港站銜接高鐵及台鐵系統。

至於站體，除了既有基隆、三坑、八堵、七堵、百福、五堵、汐止、汐科及南港展覽館站外，還會增加基隆西岸會展與旅運智慧大樓、六堵工業區、北五堵研發國際新鎮、樟樹灣、南港車站5站。

預估基隆至南港間輸班次可提高到每小時10至12班次，疏運2400至1萬800人，輕軌建置完成後，不會受限於鐵路瓶頸班次，還保留增加班次彈性，視運量需求提供更密集列車班次。

不過市議員莊榮欽、張漢土質疑，蔡英文總統2017年來基隆送大禮，期程是2020年完工，現在鐵定跳票，同時，蔡英文總統若無法連任，擔心輕軌捷運就是畫大餅。議員藍敏煌也質疑輕軌的運量。

市長林右昌說，前瞻計畫的預算經立法院通過，計畫是延續性的，不可能畫大餅。