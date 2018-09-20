因應中秋連假 中市交通疏導措施報你知

2018-09-20 11:07

〔記者黃鐘山／台中報導〕因應中秋連假，台中市政府推出交通疏導計畫，除高速公路現有開放路肩措施照常實施，另國道3號霧峰至中投路段21日至24日每日7時至19時開放路肩供小型車行駛，並及時監控交流道及聯絡道大量車流，各大商圈及熱門景點也規劃交通疏導措施。

市警局長楊源明表示，各重點區域將調派員警依車流狀況機動調整路口號誌，加強指揮疏導，請用路人遵循，以縮短路程時間。連假期間易壅塞的大雅交流道北上車道，將視車流狀況彈性開放路肩，請駕駛人注意現場開放路肩號誌。

高速公路深夜暫停收費：21、25日6時至15時國道5號全線暫停收費，22日至24日0時至5時國道全線雙向暫停收費；入口匝道儀控：22日至24日，視高速公路主線交通狀況，採取嚴格入口匝道儀控管制。

市府交通局指出，路邊汽機車收費停車格，以及公有路外無柵欄機管制的平面停車場，廿四日中秋節暫停收費1天。但新光三越、大遠百商圈周邊部分道路機車停車格及惠新、惠安、台灣大道市政大樓附屬平面層汽車格仍須收費，柵欄機管制平面及立體停車場也照常收費。

中秋假期中市易壅塞路段包括國道一號大雅交流道、台中交流道、南屯交流道周邊道路，國道三號大甲交流道、霧峰交流道與國道四號豐原（東）端出口沿線道路，車站區、墓區周邊道路及台74線沿線路段。

10大觀光熱區、熱點也將實施疏導措施，分別是新市政特區百貨商圈、都會公園、中山公園、鎮瀾宮、鐵砧山風景區、東豐綠廊自行車道、潭雅神自行車道、后豐鐵馬道、新社及東勢林場風景區、麗寶育樂世界、高美濕地及谷關風景區。