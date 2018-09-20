北台灣中秋賞月難 吳德榮：東北風週日下午抵達

吳德榮表示，中秋賞月活動以中南部最為適合，北東部均會受到雲層及降雨影響。（資料照）

2018-09-20 09:44

〔即時新聞／綜合報導〕秋老虎持續發威，全台各地今天仍是晴朗炎熱的天氣，氣象專家吳德榮表示，原預計中秋連假首日（22日）抵達的東北風與鋒面，依最新模擬結果將略延至週日下午南下，直到下週三（26日）北台灣都是陰天有雨的天氣，民眾若欲安排賞月活動相對困難。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，週六（22日）東北風尚未抵達，各地天氣依舊晴朗，惟午後對流漸趨旺盛，範圍亦擴大；週日（23日）下午鋒面及東北風南下，北台灣轉有雨，氣溫稍降，中南部則維持午後局部陣雨天氣。

吳德榮進一步表示，中秋節（24日）至下週三（26日）北部及東北部地區陰天有雨，氣溫明顯偏涼，東部及東南部為多雲有局部雨的天氣，至於中南部則維持午後局部陣雨天氣。他說，以賞月活動而言，北部、東北部天氣相當不理想，而東部及東南部同樣會受到雲層干擾，中南部最為適合賞月。

此外，吳德榮表示，今明2日太平洋高壓持續籠罩，沉降氣流導致全台晴朗炎熱，中午前後紫外線指數均在過量至危險級，屬於典型的秋老虎天氣，提醒外出民眾應做好防曬措施，並多補充水分，避免發生中暑等熱傷害。