遭中國公司冒名行銷 農試所跨海發函要求停用

2018-09-19 21:38

〔記者吳欣恬／台北報導〕農委會農試所在2014年以1200萬元技轉稱為「生化法」的農藥快篩技術給駟丞生技公司，卻傳出技術早已外流中國，且技轉後農試所仍持續自行販售產品，影響業者獲利。農試所嚴詞否認，表示一切都按照合約行事，而對於中國「昆明三景」公司冒用農試所名稱行銷，已委由律師發函要求該公司停止使用相關名稱或標章在其產品上。

農試所所長陳駿季指出，「生化法」農藥快篩技術問世超過30年，在毒理學上眾所周知。「生化法」在國內非法定檢測，而是自主檢測，但在中國是法定的，因此中國很多廠商據此生產酵素產品，市面上到處都是。但陳駿季強調，關鍵在於什麼材料可以萃取出檢驗所用、最高品質的酵素，農試所是以50、60年沒被汙染的蒼蠅去提煉酵素，純度非常好，因此當初技轉的是蒼蠅飼養繁殖、酵素製備、以及做成試劑套組的技術。他指出，中國使用的酵素有的用海鰻、蜜蜂，也有用蒼蠅，但所用的蒼蠅很多有抗藥性，敏感度不足。

其中「昆明三景」公司以「台灣農業試驗所」名稱和標章進行行銷，但農試所的名稱和標章並未在中國註冊，無管道正式控告，但已在今年6月透過律師發函「昆明三景」公司，要求對方停止使用。

對於駟丞生技前總經理丁騰漳質疑，技轉後農試所仍在國內外銷售試劑套組。陳駿季指出，農試所在技轉前將試劑套組販售給國內300多個檢驗站，考量技轉之初駟丞的技術還不穩定，因此前面一年半還是由農試所供應給檢驗站，這在簽約前都有經過協商和說明，當時也認同，105年3月之後，農試所在國內已沒有在販售相關產品。

國外部份，農試所配合財團法人國際合作發展基金會推動支援巴拿馬等友邦國家，幫助友邦實驗室訓練核心人員，使用的酵素就以低價給予測試，如果友邦政府認同技術，擴大推廣就有商機，業者也能拓展市場。這部分在簽約時也有明訂，當時駟丞也認同。

陳駿季對於丁騰漳在媒體上的指控悍然回應，表示專屬授權合約都有規範，如果有任何違背合約，大可直接提告。農試所日前已收到丁騰漳發的存證信函，但陳駿季指出，聽說駟丞也要對丁提出存證信函，顯示內部有經營權的糾紛。而駟丞公司網頁上也貼有公告指「丁騰漳先生，於2018年9月1日已離職」。

農委會科技處處長王仕賢指出，此案技轉授權或做國際交流都有在合約內容裡，農試所沒有違法，絕對沒有問題。