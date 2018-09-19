日本Style！桃園區民族公園動土

2018-09-19 21:34

［記者謝武雄／桃園報導］桃園區公所今天舉行民族公園重建工程動土儀式，公園為舊公園重建，重建後呈現日式意象風格，將新建櫻花步道、富士山造型溜滑梯及日式涼亭，工程預計明年1月底完工；另區公所也進行福元公園新建工程動土儀式，公園則採巴里島式南洋風格設計，更規劃42個停車位、設置滯洪池，讓公園兼具防災功能，工程預計明年6月完工。

市長鄭文燦致詞時表示，民族公園重建工程案，在多方評估、協調後，決定以日式意象風格作為設計主題，園內保留原有的綠色植栽，並新建置櫻花步道、戲水池、野餐區、富士山意象滑梯及充滿禪味的日式涼亭，其中涼亭內還增設了更衣室，方便夏日戲水的民眾更換衣物，工程費用約1900百萬元。

至於福元公園預定地原為第四公墓，於前年底完成遷葬，經檢討後決定規劃成具有巴里島、南洋風格的公園，具景觀、停車及防災三大功能，規劃步道、小涼亭、體健設施、兒童戲水區等，其中小涼亭設計成峇里島式屋頂、抿石子柱腳、原木柱子及原木長型座椅，總工程費用2300餘萬元。

鄭文燦說，桃園老城區正在改變，桃園77藝文町文創園區開幕，桃園區農會的桃園郡米穀統制組合倉庫也要修復改建成黑盒子劇場，將來可以辦展覽及藝文演出，南門市場對面公24公園，已決定命名為南門公園，並設置南門停車場及聯合集會所，文昌公園也將設置地下停車場；加上翻修後的民族公園、新建的福元公園，相信能給桃園區民更優質的生活環境。