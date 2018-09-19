還是熱！明大台北高溫上看36度 山區留意午後雷雨

明天高溫持續發威，提醒民眾出門記得防曬及喝水。（資料照）

2018-09-19 22:07

〔即時新聞／綜合報導〕明（20）天氣與今天相似，各地多雲到晴，僅花東地區有零星降雨，午後北部、南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。而全台普遍高溫炎熱，其中大台北地區高溫恐破36度，民眾進行戶外活動時須注意防曬，適時補充水分以免中暑。「天氣風險公司」指出，高溫將持續至週六，直到週日鋒面南下後，北部才會轉涼。

中央氣象局預報，明天受太平洋高壓影響，全台各地多雲到晴，但在東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後各地山區及山區平地也有局部短暫雷陣雨，提醒民眾出門記得攜帶雨具，注意天氣變化。

氣溫方面，明天新竹以北、宜蘭地區約31至35度；中南部、花蓮、台東地區約32至33度；外島地區約30至31度。各地早晚低溫約25至27度。

紫外線方面，明天基隆市、台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣、花蓮縣，雲林縣、嘉義縣市、台東縣、高雄市、屏東縣及澎湖縣達過量級，外出20分鐘恐曬傷，外出記得防曬、多補充水分，慎防熱傷害。其他地區皆達高量級。

空氣品質方面，明天西半部地區受背風面影響，擴散條件較差，北部、竹苗為「橘色提醒」等級；中部、雲嘉南、高屏及金門為「普通」等級；宜蘭、花東、馬祖及澎湖為「良好」等級。

明天全台普遍高溫炎熱，其中台北市高溫恐破36度。（圖擷取自中央氣象局）

明天基隆市、台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣、花蓮縣，雲林縣、嘉義縣市、台東縣、高雄市、屏東縣及澎湖縣達過量級，外出慎防熱傷害。（圖擷取自中央氣象局）