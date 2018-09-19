環署加嚴鍋爐空氣污染物排放標準 全國1.3萬個納管

環保署參考國際間鍋爐管制標準、審酌國內排放現況、可行控制技術及成本效益分析結果，訂定「鍋爐空氣污染物排放標準」。（資料照，雲林縣府提供）

2018-09-19 19:46

〔記者劉力仁／台北報導〕目前全國工業界有將近1萬3000座鍋爐，燃燒過程中排放空氣污染物，為了改善空氣品質，環保署今天發布「鍋爐空氣污染物排放標準」，加嚴鍋爐粒狀污染物、硫氧化物及氮氧化物排放標準，所有鍋爐須於109年7月1日符合標準，違法業者最高罰2千萬。

鍋爐的定義為以氣體、液體或固體物質作為燃料，加熱於水、熱媒，致產生熱水、超過大氣壓之壓力蒸汽或熱能之設備。目前大多用於發電業、石化業、煉鋼業、水泥業等需要大量熱能及烘乾之產業。

環保署空保處長吳聖忠表示，我國鍋爐排放的空氣污染物於全國固定污染源排放量之占比，粒狀污染物約占21%、硫氧化物約占13%及氮氧化物約10%。環保署以往採管制與補助並行方式，針對電力、煉鋼等特定行業別加嚴管制排放標準，一般行業別適用比較寬鬆的「固定污染源空氣污染物排放標準」，環保署參考國際間鍋爐管制標準、審酌國內排放現況、可行控制技術及成本效益分析結果，訂定「鍋爐空氣污染物排放標準」。

這項排放標準不分規模及燃料別，加嚴粒狀污染物至30mg/Nm3、硫氧化物至50ppm及氮氧化物至100ppm的排放標準，並給予業者緩衝時間改善，所有鍋爐須於109年7月1日符合標準，預期其硫氧化物、氮氧化物及粒狀污染物可分別年減8567公噸、4247公噸及2598公噸。

吳聖忠表示，環保署採取管末排放標準管制，業者可在燃料、燃燒技術、污染防制設備之間，取得最佳模式，譬如採用木顆粒、棕櫚科當燃料，排碳量相當低，就可符合排放標準。

未來所有鍋爐一體適用這項標準，除了電力、水泥、煉鋼等大廠外，中小型的染整業、造紙業等類似產業，也將納入；如果違反標準，將依照空污法開罰最高2000萬元，並通知限期補正或改善，屆期仍未補正或完成改善者，按次處罰；情節重大者，得令其停工或停業，必要時，並得廢止其操作許可或勒令歇業。