外籍移工辛酸！她包頭巾 阿公氣説「妳在為我戴孝嗎？」

2018-09-19 15:41

〔記者顏宏駿／彰化報導〕作家康原和攝影師郭澄芳從10年前開始以詩和攝影關注外籍移工的生活，他們挖掘出移尼女移工包頭巾卻被雇主罵「你在為我們戴孝」，也紀錄了男女移工在台戀愛結婚的故事，名為「滾動的移工詩情」日前出版，今天在彰化文化局演講廳舉行新書分享會。

作家康原與攝影師郭澄芳近10年走遍中台灣，打入外籍移工的生活圈，紀錄移工休假放空與同鄉一起逍遙的歡樂時光。

康原說，同在異鄉為人打工，一到假日，壓力放下，很多自然的情感就流露出來，他特別用「文化落差」的角度去看移工的思鄉情懷。

他說，台灣有很多來自印尼的女移工，因為信奉回教所以外出都會「包頭巾」，頭巾對她們而言是「真主在保護她的身體和靈魂」，並非「怕被男人看見臉蛋」，包上頭巾，讓在異鄉的她們有宗教情感的依附，過的更有尊嚴和自在，但一女移工馬妮向他說，她照顧的阿公，一看到她包頭巾就發脾頭，還劈頭大罵，她初來乍到，不其阿公為何發火，後來才知，阿公認為馬妮包著頭巾是「戴孝」，家裡又沒死人，是在咒阿公快死嗎？馬妮後來在雇主家都不敢再戴頭巾。

康原還說，經常看到移工透過手機跟老家的親人通話，有時聽到千里外孩子的哭聲，移工也跟著痛哭，異地討生活，有著萬般的無奈。

康原又說，很多移工在「福爾摩沙」找到幸福，他看到不少菲律賓的移工跟印尼或越南的女移工在這裡成為好友，見他們上教堂，也知道他們上賓館，幸運的，在台灣結為連褵，有些則家鄉有著家室，在台灣享受這短暫的愛情，就像彩虹一樣，稍縱即逝，將來要如何？再說吧！

康原表示，台灣是移民社會，文化的包容力相當大，但關於外藉移工的消息見諸媒體大都為負面，其實走入他們的生活，他會發現其中的辛酸和快樂，他希望藉由該書的出版，讓國人藉由詩，更進一步了解外籍移工，也讓他們更懷念台灣。