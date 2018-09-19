中市建成路半年4起車禍 交通局長路口體驗「難過」滋味

2018-09-19 14:39

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市東區建成路是重要道路，尖逢時刻平均每小時車流量超過1000輛，今年2至6月就有4起車禍，台中市議員鄭功進今天（19日）邀請中市政府交通局長王義川會勘，請王義川站在路口，用在地人的觀點，親身感受車來車往的「難過」，王義川體驗之後承諾，儘速增設交通號誌，讓民眾免於穿越車陣的危險。

鄭功進指出，中市東區建成路，是南來北往市區的重要聯外道路，上下班的尖逢時刻，平均每小時車流量一定破1000輛，根據台中市交通局最新的統計資料顯示，這半年就有四起的車禍報案事故，現場清晰可見的「多條」煞車痕，呈現此路口充滿交通隱憂，他才會邀請交通局長王義川來會勘。

他進一步指出，建成路是路寬30公尺的計畫道路，卻因緊鄰大智路交叉路口不到100公尺，多次申請交通號誌增設，都無法通過，然而，大勇街建成路口，是條縱向路寬10公尺，卻又銜接5.45公尺的不對稱既有道路，今年2月到6月不到半年的時間，就發生四起有報案紀錄的車禍，許多民眾為了搶快通過大智路而發生車禍，他希望交通局長王義川，能用在地人的觀點，親身感受車來車往的「難過」。

王義川則說，他親身現地勘查後，認為大勇街建成路口，有增設交通號誌的必要性，將秉持市府團隊行動的自我要求，盡速完成紅綠燈的增設，讓民眾上下班都能安全無虞。