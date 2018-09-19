中市持續增加綠地 人均綠地面積挑戰全國第1

2018-09-19 14:32

〔記者張菁雅／台中報導〕台中人均綠地面積從六都之末，已上升至六都與全國第2，台中市議員張玉嬿、謝志忠今日在議會指出，台中人均綠地面積輸給高雄，呼籲市府以綠色首都作為城市定位，人均綠地面積早日超越高雄。建設局則表示，未來將再增加200公頃綠地，有機會成為全國第1。

張玉嬿表示，市長林佳龍定下每區至少新闢1座公園的目標，還強調「現在不做公園，以後要花更多錢」，因此，台中每人平均享有綠地面積從2015年10月的4.27平方公尺，提升至現在9.62平方公尺，但六都中還輸高雄，台中的人口已經超高雄，市府應以綠色首都作為城市定位，人均綠地面積也要超越高雄。

謝志忠也說，城市每位居民徒步抵達綠地所需時間，不應超過15分鐘，因此建設局也要在這方面多下功夫，讓更多都市叢林的民眾步行就能呼吸好空氣。

建設局長黃玉霖指出，台中人均綠地面積原本是六都之末，林市長上任後，共新闢40座公園，現在是人均綠地面積六都第2，也是全國第2；另外，公園規劃不僅重視量的呈現，更重要是改造公園，市府藉由友善公園設施，讓民眾多接近綠地，已陸續推動鄰里社區公園，目前完成及執行中的有50處公園，加上近期盤點的50處，將有百座綠色、無障礙的共融式公園。

黃玉霖也說，市府推動20座公墓公園化，可增加100公頃綠地，加上中央公園及近期在太平、神岡、外埔將新闢公園，合計將再增加200公頃綠地，有機會成為全國第1。