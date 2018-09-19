醫生里長當保人還不夠 衛福部菁英公費生計畫被批助民變擾民

2018-09-19 13:58

〔記者詹士弘／雲林報導〕衛福部推出菁英公費生計畫，為偏鄉培養醫護人才，原本是學生、偏鄉雙贏的計畫，沒想到助民變擾民，有公費生好不容易找到醫生及里長當保人，卻因衛福服堅持要里長提財力證明，里長因沒有收入，沒有扣繳憑單，公費生恐被取銷資格，讓公費生媽媽急得像熱鍋上的螞蟻，多處陳情後，衛福部態度才見放軟。

衛福部菁英公費計畫，學生透過學測推甄，成績如果合格，即可成為公費生，學費有優待，畢業後得到偏鄉服務，雲林一名林姓學生考上慈濟醫學院護理系，目前已報到上學，但學校竟通知家長，因保證人未附財力證明，資料不齊，恐喪失資格。

林媽媽急得像熱鍋上的螞蟻，她表示，當初為了找保證人，問了很多親戚、朋友甚至學校老師，都碰壁了，最後有一名醫生及里長願意幫忙，醫生附了財力證明，里長因沒有所得，所以未附，她走投無路，最後向縣議員王又民陳情。

王又民表示，台灣人常說，人呆才會做保，所以要找保人非常困難，弱勢者更不易找到保人，會考公費生的學生，大多屬弱勢家庭，讓他們找保人，本來就很困難，還要附財力證明，更是刁難這些弱勢者，這名家長好不容易找到一名好心的醫生及里長願意作保，但承辦人員卻在里長的財力證明上作文章，根本是吹毛求疵，忘了這個計畫助弱勢者的的初衷，只剩本位主義。

王又民也強調，里長是無給職，也是廣義的公務員，基本上是不用附財力證明的，但承辦的人不放寬解釋，反而据泥於表面文字，根本是擾民。

王又民指出，他已透過雲林縣衛生局向衛福部反映地方的心聲，希望衛福部能更便民，體恤人民，如果還是不行，就由他擔任保證人，為學生解燃眉之急。

王又民強調，公費生的存在應該是「助民」，但保證人制度的規範，已讓善意扭曲，弱勢者沒有「關係」，就會有關係，盼中央正視問題。

衛生局表示，已向衛福部溝通說明，應該不會有問題。