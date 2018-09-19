太平山蹦蹦車重出江湖 搭乘攻略看這邊！

睽違6年的蹦蹦車，今重出江湖。（記者張議晨攝）

2018-09-19 11:45

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣太平山蹦蹦車停駛6年後，今上午11點發售車票，12點半開出首發車；但想一覽太平山美景，羅東林管處推出搭乘攻略「去程做車頭，回程搭車尾」，才能盡覽山嵐美景。

太平山蹦蹦車2012年遭蘇拉颱風摧殘後停駛，暌違6年重出江湖，今上午10點舉辦復駛儀式，由農委會主委林聰賢宣布蹦蹦車開航。

蹦蹦車從太平山車站開往茂興站，單趟3公里路程約20分鐘，全程奔馳在海拔2000公尺山林，不同林相盡覽眼底。

但要怎樣搭蹦蹦車，羅東林管處透露搭乘「攻略」；林管處人員表示，蹦蹦車前往茂興站途中，選擇車頭搭乘，可盡覽沿線美景，但回程時，則要搶搭車尾，往前不僅能看到列車蜿蜒奔馳過程，往後則能盡覽太平山莊及山間美景。

「坐在車尾觀賞無死角！」林管處人員笑稱，回程途中若遇山嵐起伏，黃色車身緩慢迂迴穿梭在檜木及柳杉林間，美景宛如仙境。

1938年建成的「蹦蹦車」，因行駛過程會發出「蹦蹦」聲響而得名。早年太平山林場珍貴林木便是由蹦蹦車運送至土場車站，再經五分車將木材送至羅東鎮上的竹林車站。

1982年隨林業政策改變，太平山林場隔年轉型為「太平山國家森林遊樂區」，1991年蹦蹦車茂興線3公里路段完成修復後，營運載客，成為太平山遊樂區的旅遊熱點。

羅東林管處表示，蹦蹦車全票180元，每張車票包括去程及回程，本月底前享票價5折優惠，半價只要90元。