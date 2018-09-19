高普考錄取率9.11％！南投北上看榜...他喜中雙榜首

考試出頭天！107年高普考放榜，平均錄取率9.11%，許多考生焦急看榜。（記者劉力仁攝）

2018-09-19 11:36

〔記者劉力仁／台北報導〕考試出頭天！107年公務人員高普考今天上午放榜，平均錄取率9.11%，錄取者最大年紀65歲，最年輕19歲，共錄取5409人，台大社工系畢業生陳緣豪社會行政類雙榜首，他看榜時緊張到雙手發抖，直呼不敢相信。

今年高普考報名人數共84684人，到考人數59358人，到考率70.09%，正額錄取3783人，增額錄取1565人，加上部分類科此次為第一試考試，61人通過考試，共5409人錄取，成為文官體系新力量。

上午九點半，考選部舉行放榜儀式，經典試委員長李逸洋逐一點榜之後，榜單正式公布；在國家考場榜單公告區等待放榜的考生焦急地檢視榜單，不時傳出考生尖叫聲，讓人感受到上榜的喜悅。

台大社工系畢業的陳緣豪一大早從南投搭車北上看榜，他不僅考上還是高考三級社會行政類榜首、普考社會行政類也是榜首，成為雙榜首；他說，要看榜單那一刻，雙手緊張到不斷發抖，看到自己榜上有名，還是榜首，腦筋一片空白，不敢相信這是真的。

媒體問他如何準備？他說，每天苦讀十幾個小時，也參考補習班的講義，很高興第一次考高考就上榜，很高興可以進入社會局工作，展現所長。

中興大學森林系畢業的張凱雯，順利考上高考三級林業技術類，第一次考試就上榜，她直呼自己很幸運，希望未來進入林務局工作，從事她最喜歡的森林保育工作。

今天11點20分開始，應考人可於考選部網站查榜，所有榜單同步公告於考選部公報。明天起至10月1日中午12時，可於考選部國家考試網路報名資訊系統申請成績複查或閱覽試卷。如果不服考試結果，請於9月20日起30日內，繕具訴願書經由考選部向考試院提起訴願。