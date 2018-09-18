稻米達人冠軍賽授旗 鄭文燦：誰說農博沒人去？

2018-09-18 17:21

［記者陳昀／桃園報導］桃園米揚名全台，去年還在台灣稻米達人冠軍賽拿下雙冠，今年市府再派出12人參賽，今天在市府前授旗誓師，全國賽預計26日公佈結果，桃園市長鄭文燦表示，最終獲得冠、亞、季軍的農友將頒200萬元至50萬元不等獎金，並提供輔導農會100萬元的行銷獎勵金；鄭文燦大讚桃園農業實力，也不忘酸曾批評農博的桃園市長參選人陳學聖。

鄭文燦指出，台灣稻米達人冠軍賽10幾年來歷經多次改變，無論是在全國稻米品質競賽、全國名米產地冠軍賽等，桃園從2010年至2016年共拿下18個獎項，去年賽事轉型為「台灣稻米達人冠軍賽」，並分為「台灣好米組」及「台灣有機米組」，分別由八德區農友呂理文、桃園區農友呂理陽為桃園拿下雙料冠軍，展現農業實力。

話鋒一轉，鄭文燦表示，桃園農業博覽會辦得精彩，他不喜歡口水戰，但有名立委說農博沒人去、燒錢，還直播說農博沒一隻貓，但農博明明創下桃園的紀錄，讓全國看見桃園農業的潛力、實力與魅力，也是農會投入的結果，引得現場農民歡呼不斷。

桃園市農業局長郭承泉表示，桃園市將派出台灣稻米達人冠軍賽鄉鎮區賽冠軍出戰全國，好米組冠軍名單如下：桃園區陳明君、中壢辦事處徐茂松、八德區呂理瑋、大園區陳士賢、觀音區梁信琪、平鎮區莊雲棋、大溪區葉福龍、楊梅區葉時帖、龍潭區朱武斌、新屋區彭曉貞；有機米組冠軍：大溪區陳永達及新屋區李永清。

另外，鄭文燦說，龍潭區農民楊海光、黃秀富及湯萬國在前年的全國名米產地冠軍賽拿下台稉9號冠軍，市府為農民湯萬國「萬國伯」拍攝三坑地區稻米紀錄片，讓更多人瞭解農民辛苦耕作的點滴。