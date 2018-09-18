EMU500型故障率高 台鐵砸32億元改造升級版

EMU500型故障率高，台鐵砸32億改造升級版。（圖由台鐵局提供）

2018-09-18 16:18

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵EMU500型、PP自強號是主力車隊中，故障率最高的車種，為提升車輛可靠性及國內廠商對於電聯車牽引動力系統、輔助供電系統設計、裝配技術，台鐵局透過招標進行車輛改造，最終由國內士林電機得標，決標金額為32.13億元，並於今年6月簽約後，現正進行設計文件審查，預計明年底就會有1組樣車出爐，民國112年底前將完成63組（252輛）車輛改造。台鐵局表示，改造完成車輛，外觀、顏色會與現行有所不同，是否會有新名稱，後續將會再討論。

台鐵EMU500型平均車齡逾20年，隨著車輛使用年限增加，故障情況也越來越多，最近3年故障件數達148件，是台鐵所有車種中故障件數最高；PP自強號近3年也有85件。台鐵局表示，EMU500型主因使用舊型電力元件（GTO），是採電流控制，啟動開關都要使用大電流，使一些零件較易燒壞，且許多零組件都已停產，急切需要做更新；這次改造將改採電聯車主流在使用的電壓控制電力元件（IGVT），可有效降低故障率。

台鐵車輛改造案最後一次是4月招標，士林電機打敗國外龐巴迪、西班牙的鐵路建設和協助公司（CAF），取得台鐵該標案，5月決標後雙方6月就進行簽約。台鐵局表示，現行EMU500型車輛共有85組，總共340輛車；這次只進行63組改造，是因預算經費較低，使該案從去年9月招標，一路流標6次；後續決定把招標限制放寬，要求至少改造60組以上，才終於能夠決標。

台鐵局表示，500型改造案士林電機是找日本三菱合作，而舊車改造會比製造新車更困難，因為動力、電力系統，但更改的系統還是要跟岔車系統做連結，廠商必須了解當初車輛設計、製造時是怎樣佈線；相信國內廠商可利用這次改造案，參與車輛電路設計、裝配技術，跟日本廠商學習、轉移相關技術，對未來國車國造一定會有很大幫助。

車輛改造完成後，將會在外觀、顏色上做些許更改，讓它與舊款500型有所區別，名稱是否要像一些手機一樣，改取EMU500型PLUS，或是其他不同名稱，台鐵局後續還會進行討論。