新北長照服務補助再加碼 補貼部份負擔及偏區交通費

2018-09-18 11:16

〔記者賴筱桐／新北報導〕中央推動長照2.0政策，新北市目前有1萬4000人次接受服務，為減輕家屬經濟負擔，新北市加碼補助專業服務，部份負擔從現有每次720元降為450元，另補助13個偏遠區每趟次200元的交通費，即日起實施。

衛生局長林奇宏指出，長照2.0主要分成兩部份，一是專業服務，包括物理治療、語言治療等9類，二是居家生活照顧，包括洗澡、餵食等，目前新北市民使用專業服務的比率僅3%，其餘97%仰賴生活照顧，對失能者沒有實質幫助，市府希望專業服務比率提升至30%，協助個案維持或改善現有狀況，甚至有機會恢復獨立自主能力。

林奇宏分析，長照2.0今年起實施支付新制，雖然提高服務給付金額，民眾部分負擔從30%降低至16%，但新北市民使用專業服務的人數仍不如預期，主因是民眾部份負擔金額比過去增加，新北市9月起加碼補助，將民眾部分負擔從16%降至10%，並補貼偏遠地區使用專業服務的交通費用，希望鼓勵民眾把握黃金復健期，恢復行動力。

舉例而言，長照2.0的專業「復能」服務有9大類，包括物理治療、職能治療、護理師、語言治療、呼吸治療、藥師、營養師、社工師與心理師，每月可使用3至6次，若以最低的3次計算，原本民眾部份負擔為720元，經市府補貼後降為450元，減少270元支出，如果1個月使用6次，最高可節省540元。

另外，新北市萬里、平溪、雙溪、貢寮、金山、石門、坪林、深坑、烏來、三芝、瑞芳、八里及石碇等13個偏遠行政區，民眾接受專業服務，每趟次補助200元交通費。