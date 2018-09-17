地表最強島主履任 72歲吉貝島主古競祥登島

今年觀光局徵選十島島主，最年長為七十二歲吉貝島主古競祥。（古競祥提供）

2018-09-17 13:42

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕交通部觀光局訂今年為「海灣旅遊年」，將全國6縣10島列入「海灣旅遊年」首要觀光重點，其中包括澎湖七美、漁翁島（西嶼）及吉貝3島，並對外徵選10島島主，其中年紀最長的72歲古競祥，獲選為吉貝島主，今日正式走馬上任。

古競祥是雪霸國家公園解說志工，今年參加觀光局「探索台灣10+島」島主徵選活動，成為吉貝島島主，古已72歲，也是351位報名者中最年長的參賽者，被譽為「地表最強島主」，今天正式上任，吉貝島就以最晴朗的好天氣熱情歡迎他，古也展現出熱血回應。

對於如何勝任吉貝島主？古競祥信心十足表示：「大家對澎湖的印象就是陽光、沙灘和仙人掌。」平常就從事單車、游泳和馬拉松等各項運動且是鐵人三項高手的他，這次也希望能夠結合吉貝島鐵人三項，在沙灘上跑馬拉松、騎單車穿梭吉貝街道、在島嶼近海游泳等，把吉貝島景色結合運動，「身體力行」推廣吉貝旅遊。

曬出一身古銅色膚色的古競祥，曾泳渡日月潭7次，去年橫渡長江，還是超級鐵人分齡冠軍，今天9月17日起將連續7天以影音和圖文介紹島上風光，以及吉貝島的景觀和文史， 以及吉貝的美食和私房景點，而最讓人期待的 ，當然就是「吉貝迷你鐵人三項比賽亅囉！

明天起將有台大登山社和台大EMBA門外社兩團大隊人馬 陸續登島來拜訪島主伉儷 並一起深度探索這個全台最美的離島。