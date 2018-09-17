大觀非營利幼兒園揭牌 朱立倫籲中央檢討幼托準公共化

新北市板橋區大觀幼兒園今天揭牌，共招收106位2至5歲幼兒，這也是全市第11家非營利幼兒園。（記者賴筱桐攝）

2018-09-17 12:06

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市板橋區大觀幼兒園今天揭牌，共招收106位2至5歲幼兒，這也是全市第11家非營利幼兒園。新北市長朱立倫視察後表示，中央以補助方式推動準公共化幼托政策，不能解決根本問題，新北市的經驗可以提供行政院參考。

朱立倫表示，新北市推動公托、公幼全力以赴，一都抵五都，近年公立幼兒園增加431班，增加收托1萬1687個名額，另公共托育中心收托9000多名0至2歲嬰幼兒，總計增加2萬1000多位幼兒進入公共化幼托體系，這才是真正的幼托公共化。

朱立倫指出，新北市運用學校各閒置空間，這幾年經驗相對成功，光用「速食面」金錢補助的方式，引起很多反彈，私幼也有很多意見，提供給行政院參考，將來推動準公共化或公共化，一定要齊頭並進，盡量讓學校的閒置空間變成非營利幼兒園或公立幼兒園。

朱立倫強調，推動準公共化幼托政策一定要雙管齊下，用補助方式不能解決問題，尤其六都與已經實施的15縣市差距非常大，而且雙北情況又與中南部差距非常大，這些都是中央在訂定政策時要檢討的。

教育局長林奕華表示，大觀非營利幼兒園為社團法人新北市中華國際嬰幼兒發展學會辦理，今年8月開始營運，共收托106位2至5歲幼兒，包括2歲專班16人，3至5歲混齡班共3班、90人，學費由政府負擔3成、家長負擔7成，平均每月收費6000元至8000元。