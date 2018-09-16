青年學生自發淨灘 海廢、主題繪畫巡迴展覽

「哭泣的鯨魚」陳控塑膠對海洋生物的危害。（記者洪臣宏攝）

2018-09-16 17:02

〔記者洪臣宏／高雄報導〕「林園夢工廠」今年舉辦系列淨灘活動，並與林園圖書館合作，辦理「園海洋心願-夢減塑淨灘奇遇」畫展即及成果展，即日起到9月30日在林園圖書館展出，林園中學學生也藉由畫展，提倡海洋保育、環保減塑的概念。

林園夢工廠為當地青年、學生組成的團體，今年2月起自發性舉辦了8次淨灘活動，寒暑假也辦理海洋教育營隊，藉由遊戲中了海洋生態，例如8月在潭頭社區的山海林園城探險營隊，以海洋大驚奇桌遊，讓學員認識海底生態、食物鏈以及海洋廢棄物的影響力，藉由簡單的加減法，一目瞭然地得知海洋廢棄物對於海洋存在著負面的影響。

林園夢工廠夢副廠長梁峻榮指出，這次展覽陳列淨灘時撿到醫療針頭、魚鉤、假手等廢棄物，也有林園中學美術班相挺的12幅主題展，透過淨灘前與淨灘後的比較，讓大家體會到海廢議題的嚴重性，另有8幅暑假寫生比賽得獎作品，透過年輕世代的觀感，來呈現海洋汙染、海洋必須被保護的意象。

林園高中學生陳威廷廢物利用，製作了一隻「塑膠魚」的裝置藝術，呼籲減塑，不要再讓魚吃進塑膠垃圾，成為塑膠魚餓死。學生畫作中還有哭泣的鯨魚，陳控訴塑膠對生態的危害。

梁峻榮表示，這只是起步，未來以淨灘撿拾倒的廢棄物製作成更多裝置藝術，尋求店家提供展覽場地，展開巡迴展覽。林園圖書館主任李文娟說，希望這次的活動發揮拋磚引玉，讓各界所辦理的海廢議題、淨灘活動更加蓬勃發展，吸引更多人來參與及響應。