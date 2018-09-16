謝立功拚選舉 不忘抽空淨灘做環保

國民黨基隆市長參選人謝立功得知八斗子望海巷今天有團體從事淨灘活動，今天也抽空到場共襄盛舉。（記者俞肇福翻攝）

2018-09-16 16:19

〔記者俞肇福／基隆報導〕雞籠山國際青商會16日在八斗子望海巷淨灘，國民黨基隆市長參選人謝立功偕妻子董顯惠及競選團隊，在風雨中參與淨灘，雖然辛苦，謝立功說，地球只有一個，對環境的保護，要靠大家共同維護。

雞籠山國際青商會有鑑於海洋污染情形日益嚴重，發起淨灘活動，包括基隆二信高中、書院社區發展協會等都派人參與，日本犬山青年會議所也來了11位會友加入淨灘；忙於選舉的謝立功，16日也抽空投入淨灘的活動，為環保盡一份心力。

受到颱風外圍環流的影響，淨灘地點的八斗子刮起陣陣的強風及陣陣的大雨，謝立功和競選團隊夥伴穿著雨衣撿拾海灘上的垃圾，很快的就裝滿了一袋袋的垃圾。

謝立功說，他發現散佈在海灘上垃圾，以塑膠類居多，尤其，有許多保特瓶，這些垃圾有些是海上漂來的，也有一些是民眾隨意丟棄的；看到漂亮的海灘受到垃圾汙染，他呼籲國人，地球只有一個，民眾到海灘遊憩時，留下腳印不要留下垃圾，環境保護要靠大家一起來維護。

發起淨灘活動的雞籠山青商會會長胡繼誠說，希望民眾發揮公德心，海域是大家的，期盼大家共同維護海洋的清潔。