大甲媽駐駕鎮清宮 接駕亂成一團挨罵

2018-09-16 15:36

〔記者歐素美／台中報導〕大甲鎮瀾宮媽祖遶境大里，今天路過大甲媽分靈的豐原鎮清宮，入廟駐駕，不料，鎮清宮因兩派人馬內鬥，搶著接駕，現場亂成一團，引發大甲鎮瀾宮董事長顏清標及副董事長鄭銘坤不滿，當場破口大罵，質疑廟方丟人現眼，對大甲媽沒禮貌；鎮清宮說，是鎮瀾宮硬要將媽祖神像安置在該廟太子元帥神桌上才引發爭議，鄭銘坤則回批「亂說話」。

網友在臉書社群「黑色豪門企業」po出一段影片，影片中只見豐原鎮清宮內人員推擠，氣得大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤破口大罵，質疑廟方內鬥，對大甲媽沒禮貌；鎮瀾宮董事長顏清標則一再呼籲「大家冷靜」。

鄭銘坤還原現場表示，大甲媽至大里遶境第3天，今天近午回到大甲媽分靈的豐原鎮清宮駐駕休息，不料，廟方因兩派鬥爭，另一派要罷免現任主委王良洲不成，從大甲媽起駕兩派就在爭吵，今天大甲媽到鎮清宮，另一派並搶著接駕，爭吵不休，他看不過去才破口大罵，認為兩派鬥爭應該私下吵就好，卻在大甲媽駐駕時大吵大鬧，很沒有禮貌。

鎮清宮總務則表示，原主委王涼洲因財務不清遭罷免，目前由翁火墉代理主委。今天大甲媽到廟裡，要求停駕在太子元師的神桌上，因管委會認為神駕安座不可隨便移動，鄭銘坤認為鎮清宮媽祖是大甲媽分靈硬上才引發紛爭。

對於鎮清宮總務人員的說法，鄭銘坤痛批「亂說話」、「胡說八道」，強調大甲媽遶境，大家同為媽祖信徒，應以歡喜心接駕，鎮清宮人事之爭應事後再處理，而不是在現場丟人現眼，對媽祖不敬。