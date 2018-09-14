強颱山竹來了！週六東半部、屏東嚴防豪大雨

明天受到颱風外圍環流影響，花東屏地區須嚴防豪雨以上降雨及大浪；新竹以北也須留意強陣風。（記者方賓照攝）

2018-09-14 21:58

〔即時新聞／綜合報導〕明（15）天受颱風「山竹」外圍環流影響，台灣東半部、及屏東地區須嚴防豪雨以上降雨及大浪；新竹以北則須留意強陣風。另外，台灣西半部有局部焚風發生，恐出現36度以上高溫，金門亦要注意35度以上高溫。

中央氣象局預報，受颱風影響，明天台灣東半部地區、屏東地區及南部山區有陣雨或雷雨；東部及東南部有局部豪雨以上降雨；東北部地區及南部山區有局部大雨、豪雨；其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，提醒民眾出門記得攜帶雨具。

第22號強烈颱風「山竹」進逼，今天上午11點半後氣象局持續發布海上颱風警報，晚上8點30分位於鵝鑾鼻東南方約620公里的海面上，未來將持續朝西北西移動，其暴風圈明晨將對巴士海峽、東沙島及台灣東南部海面造成威脅，請船隻嚴加戒備。

氣溫方面，明天新竹以北、宜蘭地區約31至37度；中南部、花蓮、台東地區約34至37度；外島地區約29至36度。各地早晚低溫約25至27度。

紫外線方面，明天全台皆達過量級，外出20分鐘恐曬傷，外出記得防曬、多補充水分，慎防熱傷害。

空氣品質方面，明天受下沉作用影響，竹苗至雲嘉南須留意空氣污染累積情形。中部為「紅色警示」等級；竹苗、雲嘉南為「橘色提醒」等級；北部及高屏為「普通」等級；宜蘭、花東、馬祖、金門及澎湖為「良好」等級。

氣象局也提醒，明天台灣附近各沿海風浪大，中部以北、東部、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區有9至11級強陣風；下午高雄、屏東沿海地區有9至10級強陣風，請民眾避免前往海邊活動。

山竹颱風暴風圈明晨將對巴士海峽、東沙島及台灣東南部海面造成威脅。（圖擷取自中央氣象局）

颱風山竹晚上8點30分位於鵝鑾鼻東南方約620公里的海面上，未來將持續朝西北西移動。（圖擷取自中央氣象局）

明天台灣西半部易有局部焚風發生，恐出現36度以上高溫，金門要亦注意35度以上高溫。（圖擷取自中央氣象局）

明天全台紫外線皆達過量級，提醒民眾記得防曬、多補充水分。（圖擷取自中央氣象局）