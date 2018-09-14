別留牠孤單對面死亡...... 心碎獸醫：請陪寵物到最後一刻

2018-09-14 00:27

〔即時新聞／綜合報導〕許多飼主在寵物疾病纏身時，會選擇以安樂死降低牠們的痛苦。國外一間動物急難救助中心粉絲團日前對此轉PO了一名時常執行安樂死的獸醫的信，希望主人們在執行寵物安樂死時，能陪自己的寵物走完最後一程。

隨著寵物年齡越來越大，許多病痛會找上門來，當許多病痛是醫療無法根治、或醫療方式將使寵物身體無法承受的時候，許多主人會希望以「安樂死」的方式，讓寵物以無痛的方式走完最後一程。

對此一名執行過無數寵物安樂死的獸醫沉痛表示，「寵物可能只是你人生的一部份，而你卻是他的一生」，當你選擇替你的寵物執行安樂死時，請你們陪伴牠們走完全程。

獸醫指出，當你因為軟弱不忍心看著牠們離世，把牠們留在陌生的環境時，牠們的眼神卻一直目送你離開，然後焦急的在醫務人員陌生的臉龐間搜尋牠們摯愛主人的臉龐，牠們不明白你為何要丟下牠獨自面對死亡，牠們需要你陪伴所帶來的安慰。

這名獸醫更寫道，「我乞求你們留下來陪牠們走完生命的最後一段路」，不要留他們在孤獨面對死亡的道路上，至少你的陪伴能讓牠們在面對死亡時不會這麼害怕，並得到一點慰藉。這名獸醫在文末則署名為「心碎的獸醫」。

這篇文章在臉書上也激起網友迴響，分享了許多令人難過的經驗。目前該文已累積了5000多則留言與近10萬次的分享。