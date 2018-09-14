金門高中徵集令 下月10日邀823烽火師生返校團聚

國立金門高中側門仍有「讀者不忘救國、救國不忘讀書」的戰地標語。（記者吳正庭攝）

2018-09-14 00:23

〔記者吳正庭／金門報導〕國立金門高中將於10月10日辦理「823 烽火學子返鄉團聚活動」，今天向當年921位金門流亡至台灣各省中寄讀的老金中學生喊話，請老校友們重回歷史現場，一起回顧往日寄人籬下、辛苦求學的過程。

1958年，金門發生「823砲戰」，小小金門島烽火舖天蓋地，政府緊急疏遷居民往台灣本島，其中近1000名金中師生被迫寄讀台灣各校，有些流亡學生，舉目無親、三餐無常，經常夤夜苦讀。

老校友說，當時還只是15、16歲的青澀年紀，就要離鄉背井，身處艱苦環境，自力更生，現在回想起來，仍教人心酸不忍；所幸這群莘莘學子，用汗水稀釋心靈深處的濃濃鄉愁，打拚出一頁屬於金中的傳奇。

金中校長廖俊仁說，今年是823砲戰60週年，從金中的老學長口中得知，1958年10月9日，赴台寄讀的學生從料羅登船到台灣；10月10日傍晚船抵高雄13號碼頭後，再以軍用卡車載至高雄中學，並夜宿雄中大禮堂；11日起至13日輸運921名學生到台灣各縣市36個寄讀學校。

廖俊仁說，活動主辦單位是縣府教育處、國立金門高級中學；協辦單位是台灣金門同鄉會總會、金門高中校友會、金門退休教師協會等。

紀念大會預計在10月10日，也是昔日流亡學生從金門登艇赴台的日子，在金門高中白宮大禮堂舉辦，內容包括：金門中學大會師、紀錄影片播放、金中校歌回顧、老照片回顧、紀念大會、大合照、校園巡禮。邀請金中校友一起話當年。

報名方式可透過google表單上網填寫、報名表填寫傳真，傳真電話（082）372950，或直撥（082）325450、325530、327138分機211~213、215、218、220等，25日截止報名。