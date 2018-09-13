離職護理師回醫院用電腦 衛福部嘉義醫院管理惹議

民眾投訴，衛福部嘉義醫院讓離職護理師返回用電腦，讓人質疑管理鬆散。（讀者提供）

2018-09-13 19:35

〔記者王善嬿／嘉義報導〕讀者向本報投訴，衛生福利部嘉義醫院洗腎中心的一名離職護理師，今年6月間，曾到洗腎中心護理長室使用電腦，讀者質疑，恐造成病患個資或醫院資料外洩，影響患者權益；嘉義醫院護理科主任溫媖媖今回應，醫療系統另有員工密碼等設定，員工離職就會將其帳號、密碼刪除，資安都做好把關，但仍會跟各部門加強宣導、防止爭議。

溫媖媖說明，洗腎中心護理長室偶爾會接待訪客，當天因隔壁休息室電腦故障、護理長休假，有同仁因見該員是老同事，且該員表明只是打文件，才讓該員使用電腦，並未涉及使用醫療系統的資料。

投訴民眾說，不只看過該員使用護理長室電腦，還看見該員來洗腎中心走動，5月間並曾穿制服幫忙，有人詢問該員，「回來上班了嗎？」對方簡回「是客串的」，令人質疑醫院「螺絲鬆了」，尤其電腦涉及患者個資、不可不防，且如果該員涉及其他醫療輔助行為而發生糾紛，後果不堪設想。

溫媖媖回應，醫院如有單位需人力支援，都須經一定行政流程，並非隨便人員可支援，也不可能未經同意做任何工作。

嘉市衛生局醫政科長王鳳玉表示，離職人員還使用醫院電腦卻有不妥，將輔導醫院加強把關，全案正請醫院了解後說明。