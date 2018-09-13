奉獻杏壇熱情不減 屏東119位優良教師獲表揚

南榮國中教師丘麗英（左）與大同高中教師郭羿含（右）獲教育部師鐸獎。（記者羅欣貞攝）

2018-09-13 14:17

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府今天（13日）舉辦教師節表揚大會，縣長潘孟安頒獎給獲教育部師鐸獎等各類優良教師共119名，肯定老師們犧牲奉獻的精神。表揚會場也展示國中小學生教師節感恩卡作品，讓學生表達對教師的深深謝意。

屏東縣長潘孟安表示，教育是國家希望工程，老師的教導是每個人知識、常識的來源，衷心感激所有辛勤付出及獲獎教師們，為在地教育犧牲奉獻，期許老師們秉持熱心教學初衷，為教育共同打拼，讓所有學生受益。

教育處表示，屏東縣今年榮獲教育部師鐸獎教師2位、教育部杏壇芬芳獎教師7位、教育部表揚優良特殊教育人員2位，及屏縣推薦師鐸獎、教育奉獻獎、幼暉獎、服務績優教保服務人員、服務屆滿40年、30年資深優良教師及教保服務人員、退休菁英風華再現教師等，共119位教師獲優良教師殊榮。

其中，南榮國中丘麗英老師與大同高中郭羿含老師獲教育部師鐸獎。南榮國中丘麗英老師熱心教學，以積極行動激發學生潛力，帶領全校師生參與國際行動救援和非洲交流，引導屏縣學生打開國際視野與體驗，並協助非洲孩子翻轉貧窮。

大同高中郭羿含教練，曾榮獲1997年世界運動會女子舉重金牌、2000年雪梨奧運女子舉重銅牌，於國家隊退役後，返鄉回饋，致力於屏東縣舉重運動的扎根與選手培育；以同理心照顧來自偏鄉及家境清苦的孩子，培育國際級舉重選手，賦予偏鄉孩子希望。