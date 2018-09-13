屏科大樂齡大學受歡迎 90名額1小時搶光

2018-09-13 12:35

〔記者羅欣貞／屏東報導〕國立屏東科技大學樂齡大學因為課程多元，頗受銀髮族喜愛，今年報名人數比往年更踴躍，還有外縣市學員慕名而來，招收2班、90名學員，1小時就報名額滿；學員們今天（13日）歡喜參加開學典禮。

屏科大107學年度樂齡大學上午10時，在管理學院會議廳舉辦開學典禮，由副校長陳瑞仁及推廣教育處副處長梁佑慎主持，本學年樂齡大學上課時間從9月18至明年6月30日止，上課總時數216小時。

副校長陳瑞仁勉勵學員時指出，活到老、學到老，學到老可以活得更好、更老，期望同學在全國最美的大學快樂學習，繼續為樂齡生活增添光彩。

副處長梁佑慎也說明，本次90名學員有一半來自舊生，為讓新生和舊生都能在課程中獲得最新知識，推廣教育處每年都設計不同以往的課程，讓學員靈活應用在生活各種層面，也因此創造出屏科大樂齡大學的好口碑，未來將為繼續為樂齡議題努力。

今年有18名學員慕名從高雄而來，2班名額在短短1小時即報名額滿，共招收90名學員，其中包括14對夫妻檔及4對姊妹，他們攜手相伴當起同窗好友，有共同學習動機，一同增進身心健康，十分難得。

屏科大樂齡大學課程結合該校6個學院特色教學資源，設計合適銀髮族日常實用課程，例如：食品安全、心靈成長、藝術教育、財務規劃、智慧農業、養生運動等。