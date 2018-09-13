不只創天價！全新 iPhone Xs、XR 刷新史上 7 大紀錄

2018-09-13 06:00

〔記者劉惠琴／綜合報導〕蘋果今年全新一代 iPhone Xs 系列 ，共推出 3 款螢幕尺寸的機型。包括有：首度搭採新型LCD面板技術、價位較為平價的 6.1吋iPhone Xr，以及 2 款 OLED 螢幕的 5.8 吋iPhone Xs、與 6.5 吋iPhone Xs Max ，在產品名稱、硬體規格、容量售價等部分，都堪稱是打破 iPhone 歷年以來的紀錄。

一、史上螢幕最大

隨著新一代 iPhone X 系列新機的推出，也象徵著迎向「全螢幕、大尺寸」的新iPhone世代來臨，螢幕尺寸從5.8吋起跳、最大螢幕更是來到6.5吋。

6.5吋新iPhone Xs Max的機身大小，在採用極窄邊框、劉海設計下，使得機身握感與前代 5.5 吋iPhone 8 Plus 相似，保有單手操控的便利性。

二、史上容量最大、售價再創天價新高

在手機內建容量部分，三款機型至少都是從 64GB 起跳，並均具備有 256GB 容量版本；不同的是，今年首度新增了 512GB 容量的頂規版本較去年最高的 256GB 多了兩倍。螢幕最大的OLED旗艦機 6.5 吋iPhone Xs Max，512GB 頂規版售價，也再度創下新高紀錄。

6.5 吋 iPhone、512GB容量版售價為 52,900元，比去年 iPhone X最貴256GB版的 41,500元，貴了1.14萬元，。

三、史上硬體效能最強

3 款iPhone 新機，均首度搭載採用 7 奈米製程的 A12 Bionic 晶片，整體運算效能變得更強大，尤其是圖像效能大幅提升，對於AR擴增實境應用、玩3D遊戲等，將帶來有別以往的流暢體驗。加上搭載最新版的 iOS 12 作業系統，軟硬體整合下，有助 iPhone 手機的電池續航力，發揮最佳化的效能。讓今年全新的 iPhone X 系列新機陣容，成為歷來效能最強大的機款。

四、全面支援 Face ID 臉部辨識

今年三款新機均搭載「劉海」全螢幕，具備先進的 TrueDepth 相機模組、支援 Face ID 臉部掃描辨識與解鎖功能、可應用於行動支付等相關應用。等於宣告「實體 Home 鍵」支援 Touch ID 指紋辨識的 iPhone 舊時代已成過去式。

五、首度搭載雙 SIM 卡版本

有別於以往，iPhone 採用單 SIM 卡槽的設計，今年首度推出可支援「雙 SIM 卡」的機型。不過，因市場佈局策略考量，支援「雙 SIM 卡」的 iPhone 機型為OLED版的iPhone Xs 與 iPhone Xs Max，目前僅針對中國市場推出。

六、史上顏色最多

機身顏色部分，5.8 吋 iPhone Xs、與 6.5 吋 iPhone Xs Max，除基本款的太空灰、銀，還推出全新的「金色」配色。至於平價 6.1 吋 iPhone XR ，則是提供多彩繽紛的機殼選擇，迎合年輕族群市場的需求。包括有：黑、紅、藍、白、黃、珊瑚紅，共有六種顏色，成為歷代iPhone以來顏色選擇最多的機款。

七、史上相機拍照最強

此外，針對相機拍照部分，包括鏡頭技術與影像軟體調校，也有不少幅度的提升。特別是在針對人像拍攝的強化、細節度、清晰度都有明顯的進化。

依照蘋果過往慣例，在新機發表會後的當週就會開放預購，並在隔週的星期五上市，台灣在去年已列入首波開賣國家，今年也不例外。

此次搭載OLED 螢幕的旗艦款 iPhone Xs與 Xs Max 機型，率先於九月21日上市開賣。平價6.1吋LCD螢幕的iPhone XR，則要等到10月中下旬才會開放預購、上市。