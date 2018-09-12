法學者看葉俊榮第三條路：仍未處理獨董未揭露瑕疵

2018-09-12 22:12

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部長葉俊榮提第3條路，要台大從5名校長候選人的相關遴選程序開始重啟，但學者認為，此舉仍未處理最初資訊揭露問題，瑕疵仍在；但是若台大校方接受葉的條件，那須放棄目前正進行的訴願。

政治大學法學院副教授林佳和認為，台大校長案中，資訊揭露的嚴重性在一開始就產生，管中閔最初未揭露獨立董事等資訊，而台大遴選有2階段，第1關是校務會議推薦投票，因此葉俊榮此做法，只處理到第2關遴委投票，但沒處理推薦投票，瑕疵仍在。

林佳和說，台大遴選的瑕疵關乎行政程序，首先必須決定「瑕疵嚴重到什麼程度」，正反各有不同意見，他認為台大案有兩個關鍵瑕疵，第1是候選人隱匿獨立董事兼職資訊，第2是遴選委員跟候選人間有利益迴避問題，但過去台大遴委會曾決議，就覺得瑕疵不重要，是首要解決的問題。

再來，林佳和點出，台大遴選校長，不是只有第2階段的遴委投票這關，候選人在前面有第1關需校務會議代表推薦，若單就隱匿資訊的瑕疵而言，在第1關就已經產生，影響管中閔是否能進入到第2階段，不能說直接從第2關重啟就能解決。

林佳和也認為，目前台大案拖延太久，已有部分候選人表明不願再參加，校務會議也因為新的學年開始，重新組成新的民意，遴委會方面也有人辭職、有學生代表更替等，建議此時應該重組遴委會，畢竟遴委會是功能性組織，不應一直存在。

至於蔡明興的遴委資格、管中閔是否能繼續參選校長等，林佳和說，這是台大人必須決定，他認為，整件事如果有「資訊透明」即可，如果現在台大人執意要聘蔡當遴委，管也繼續參加，但在遴選中蔡有迴避等，那就可以處理。

但因教育部拋出風向，要求台大從最後遴委投票的階段重啟，林佳和說，若台大接受，但現在台大因先前抗命，而對行政院提出的訴願等，就必須要撤回，否則就會造成奇怪現象，除非台大部分接受、部分不接受，端看台大未來決議。