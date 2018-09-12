葉石濤逝世10週年 文學紀念館常設展「換新裝」更親民

葉石濤文學紀念館常設展換新裝後，空間變得更明亮也更親民。（記者劉婉君攝）

2018-09-12 20:39

［記者劉婉君／台南報導］台灣文壇巨擘葉石濤辭世10週年，台南市葉石濤文學紀念館常設展也有了新風貌，文學地景及明亮空間更親民，未來還將配合館慶或是特殊專案活動，推出隱藏限定版的夜間開館時間，讓民眾感受不一樣的葉石濤文學氛圍。

葉石濤文學紀念館開館邁入第6年，每年除了吸引國內遊客，也有不少國外遊客進館參觀，但過去1樓常設展高大的展示館易令遊客望之卻步，新展覽以生平、家族、文學、地景及音樂等主題規畫，帶民眾認識葉石濤，室內空間變明亮了，還會隨著天氣變化呈現出不同氛圍。

葉石濤的文學中，描寫的府城地景就有將近180處，有些是古蹟，也有些是古街名如打銀街、打石街或米街等等，還有葉老創造的地名如蝸牛巷、葫蘆巷及蝴蝶巷。展場中央就有巨幅的葉石濤像以及文學地景，高低錯落的透明壓克力板上，收錄葉石濤文學中有關府城地景的片段，底部則是手繪的地圖，民眾可以輕鬆對照出今日的位置。

館方自開館以來推出的葉石濤文學地景踏查，搭配小說情節帶民眾走入葉老的文學世界，也貼近台南的歷史樣貌，迄今已舉辦50多場，場場報名都是秒殺，累計已有近千人次參與，去年並針對台南的中學生推出「文學輕旅行」。