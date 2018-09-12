北市中秋食品抽驗 3件標示違規

三統好食品自製的「經典綠豆碰」，檢出食用色素紅色六號，為合法食品添加物，但外包裝未如實標示該添加物名稱。（衛生局提供）

2018-09-12 17:15

〔記者周彥妤／台北報導〕中秋節將屆，台北市衛生局抽驗中秋應節包裝及零散食品結果今天出爐，83件品質均合規定，其中40件包裝產品有3件標示違規，包含2件食品添加物標示不實，依違反「食品安全衛生管理法」可處4萬元至400萬元罰鍰；1件未標示有效日期，依同法可處3萬元至300萬元罰鍰，均已令業者下架回收改正。

據衛生局公告的3件標示違規名冊，其中2件食品添加物標示不實，包括三統好食品自製的「經典綠豆碰」、喜之坊綠食品的「喜之坊綠豆椪」，分別檢出食用色素紅色六號、食用色素紅色四十號，均為合法食品添加物，但外包裝未如實標示該添加物名稱；另1件樂烘焙材料器具的「加熱殺菌鹹蛋黃」外包裝未標示有效日期，來源廠商為屏東縣「廣大利蛋品股份有限公司」。

衛生局表示，均已依法處辦違規業者，食品添加物標示不實者，可依違反食安法可處4萬元至400萬元罰鍰；標示不全者，可依同法可處3萬元至300萬元罰鍰，產品須限期回收改正，改正前不得販賣。

衛生局呼籲，民眾選購中秋月餅、烘焙餡料及烤肉食材時，應注意產品是否適當儲存以維持新鮮度，如為包裝產品應挑選具有完整標示者。相關食品業者於生鮮產品批發、零售或供攤販使用時，皆應儘可能冷藏保存於7℃以下，如置於常溫，以不超過3小時為限，並採「先進先出」原則，以維持產品品質。