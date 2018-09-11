在觀光海嘯逆勢破浪！ 小琉球7月風景區遊客量創新高

小琉球今年7月共有7萬4000名遊客到島上風景區遊玩，還創下歷年7月的新高。（記者陳彥廷攝）

2018-09-11 23:39

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國內傳統景點墾丁觀光面臨觀光「海嘯」，縣內另一個景點小琉球這幾年則是越來越夯，今年7月共有7萬4000名遊客到島上風景區遊玩，還創下歷年7月的新高，在屏東觀光業在大環境不佳中，因得天獨厚的生態美景逆勢突圍。

大鵬灣國家風景區管理處統計區內7、8月暑假旺季的觀光人數出爐，墾丁國家風景區整體人次小幅下滑，小琉球7月遊客數較去年同期增加1萬4000多人，增幅近25％，創下歷年7月新高，至於8月雖較去年同期下滑1萬3000千多人，來到5萬餘人次，減幅22％，但仍是僅次於去年8月的歷年次高，而這還是在鬼月親水禁忌及連日大雨下的成績，相較大環境冷，呈現升溫趨勢。

墾丁8月不到37萬次遊客，雖較7月稍多，但較去年同期少11萬人下滑逾20％，民宿出現退場、轉手潮。

小琉球島上最早經營民宿的小琉球南方休閒民宿業者曾毓文說，小琉球以浮潛、戲水等親水遊憩聞名，早年鬼月因民俗禁忌遊客減少，業者常只能納涼「打蚊子」，不過，今年鬼月未如去年閏六月避開暑假，8月沒有颱風卻有連日大雨，在這些因素下都還較2016年成長，仍有穩定成長之勢，但他也說，島上計算4個風景區門票數只能作參考，因為「登島未入風景區的更多」。

鵬管處說，海象平穩的話，從東港出發不到20分鐘船程就能抵達小琉球，交通方便，島上觀光以海天一線美景、純樸人情及潮間帶導覽等自然環境為主，近年綠蠵龜群聚周邊海域，動物明星成最大吸客利器，就算7月已陰雨不斷，仍出現爆炸人潮。

官員指出，小琉球本來就不是以中國客為主要客層，而8月因為大雨阻斷交通船多天，遊客數才下滑，統計整個暑假，仍微幅上漲，熱門景點依舊受歡迎，但小琉球畢竟是離島，承載量本來就不如本島，而近年人潮爆增是否加速破壞環境、海域等，非常值得關注的議題，如何平衡觀光財和環境負荷是重要課題，現已著手研究調查島上的環境承載量。