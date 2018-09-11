潭子區公所即將搬遷 舊公所因921毀損 耐震不足 地方民代建議拆除

潭子區公所因耐震不足且已超過使用年限，地方議員建議拆除。（記者歐素美攝）

2018-09-11 23:04

〔記者歐素美／台中報導〕潭子區公所及戶政事務所將於本月17日搬遷至新建的潭子聯合辦公大樓，舊廳舍空間如何規劃利用？市長林佳龍今天到場會勘並聽取地方意見，因潭子區公所建築已有41年歷史，加上921時嚴重受損，耐震不足，市議員蕭隆澤建議拆除；潭心停車場因容積率高達960，都發局建議可多元利用，未來潭子分駐所及潭子消防分隊可望搬遷至潭心停車場。

舊潭子行政區，包括區公所、代表會（目前為幼兒園辦公室）、戶政所、調解委員會、潭子消防分隊、潭子分駐所、衛生所、長青樓（潭陽社區活動中心）及身心障礙綜合福利服務中心，面積共1.04公頃。

潭子區公所（包含調解委員會）及戶政所於本月17日搬遷後，潭子消防隊因空間不足，希望使用戶政所空間；豐原分局則希望調解委員會空間可供潭子交通隊使用；民政局則希望舊區公所由社會局承接作為關懷據點。但長青樓2樓目前即是作為社區老人活動中心，恐疊床架屋。

市議員蕭隆澤表示，潭子區公所舊建築因921地震嚴重毀損，因耐震不足，屬危險建物，加上已有41年歷史，超過使用年限，若要使用還得花費400多萬進行耐震補強，加上市府規劃透過建議市府專案報請拆除。

市長林佳龍允諾會朝拆除方向辦理，但潭子區公所搬遷初期，將先保留公所舊廳舍部分空間供民眾洽公使用，以利銜接業務。未來整個潭子行政區則希望透過「變更潭子都市計畫（第五次通盤檢討）」，將舊潭子行政區脫胎換骨變更為兼具社福、商業及生活機能的區塊。

林市長表示，台中市以鐵路高架化等交通建設進行都市縫合，沿線地區的建設如何發展更是首要課題。潭子區新建的聯合辦公大樓即將啟用，位在火車站前的舊廳舍是非常珍貴難得的腹地，都市更新也將以「公共運輸導向型開發」（TOD）模式進行，目前已爭取到中央前瞻計畫經費辦理「城鎮之心鐵道綠廊潭心計畫工程」，未來將串連綠空鐵道及自行車道，希望完成後可帶給潭子區居民更便利的交通環境。

其中，佔地0.23公頃的潭心停車場，因建蔽率達80，容積率更高達960，都發局長王俊傑建議應朝多功能立體停車場規劃使用，市府將把潭子消防隊及潭子分駐所納入規劃，與停車場結合一併重建。