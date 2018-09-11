夕陽斜照白鷺鷥喝水 桃園地景藝術節美呆了！

「粼粼波光、翩翩白影」，外觀仿效白鷺鷥低頭在水田覓食的生動外型。（記者許倬勛攝）

2018-09-11 20:37

［記者許倬勛／桃園報導］桃園地景藝術節即將在9月14日至30日在中壢老街溪、青塘園、楊梅富岡三地同時登場，今年以「老城新藝、水young桃園」為策展主題，重新思考人與土地與環境的關係。其中，「慢遊富岡」展區以鐵道及水稻文化為概念，重新思考人與土地與環境的關係。

地景藝術節今天下午在富岡火車站旁舉行活動宣傳記者會，宣告地景藝術節將起跑。此次42組藝術家透過鋼材、紅磚、土磚、漂流木等在地媒材，以地景與環境為舞台，創作50件作品。

其中，藝術家許宗傑在富岡老街三連埤旁，以不鏽鋼圓管打造高達近9米的大型藝術裝置，取名為「粼粼波光、翩翩白影」，外觀仿效白鷺鷥優雅漫步、低頭覓食的生動外型，鏤空的造型設計讓作品保有空間的穿透性及視覺輕盈感，自然融入在田園的地景之中，呼應楊梅遍佈的水稻農田，是今年一大亮點，早在開幕前就吸引許多遊客前往打卡拍照。

除了「白鷺鷥」，藝術家姜憲明的「健康之環」以不鏽鋼打造「０」外型，上頭鏤刻跑步、足球、棒球等運動類型，象徵生命最重要的健康；潘羽佑的「搭火車」、都市酵母「富岡生活、富岡燈」、眼蟲計畫「富岡風景—光陰的故事」等創作則環扣富岡火車站，以不同媒材訴說鐵道的故事。

地景藝術節被定調為一座「沒有圍牆的美術館」，市府文化局長邱莊秀美表示，藝術節邁入第六屆，每年到不同地點舉辦，推動社區參與、發展在地特色、追求環境永續，藉此把藝術養分傳遞下去，今年50件作品，將有20件留存現地，包括富岡「白鷺鷥」、青塘園「桃機一號」等。

市長鄭文燦參觀「白鷺鷥」時表示，藝術從來都不脫離人而存在，藝術可以屬於地方，50件作品充滿靈性與反省，值得遊客前來好好欣賞、沉思。