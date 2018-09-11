陽明大學等5校攜手打造生醫育成聯盟

2018-09-11 12:57

〔記者林曉雲／台北報導〕陽明大學與大同大學、馬偕紀念醫院、台北護理健康大學、銘傳大學創新育成中心，今天舉行記者會宣布，5校結盟籌組台北市北區最大的育成聯盟，發揮加乘效果，替未來士林北投科技園區發展注入強心針。

繼內湖科技園區、南港軟體園區後，士林北投科技園區即將成為台北市第三處科技產業園區，未來將引進生物科技等產業，可望成為台北市北區最大的產業聚落，發揮規模經濟效應。陽明大學距離士林北投科技園區3公里，可發揮生物醫療產學量能，凝聚士林北投區的產學研發資源，加速產業進駐士林北投科技園區。

陽明大學楊慕華副校長表示，輔導的新創產業已超過百家，在陽明大學既有生醫特色上，再加入馬偕紀念醫院與台北護理健康大學的臨床經驗與資源，以及大同大學與銘傳大學在機電、綠色生技、管理的特色，能夠輔導將進駐科技園區的廠商更完善的資源整合。

楊慕華指出，陽明大學創新育成中心成立超過10年，多年來積極建立生醫產學合作，輔導生醫產業創新發展，近年在醫療器材、生醫材料、生技製藥與醫療保健等領域上，已培育了錫安生技、益福生醫、伊達醫療器材等新創公司，專注在質子標靶癌症治療系統、益生菌菌株開發、醫療光電設備等，專利申請件數也成長五成。生技醫療具有知識密集、風險高、成本高、獲利高與投資不確定性等特色，急需整合相關資源，將資源極大化才能創造利基，因此陽明大學育成中心發起5校聯盟，打造北台灣最大的生醫產業育成聯盟。

聯盟的地理位置均在台北市士林北投區，楊慕華表示，未來士林北投科技園區成立後，可說是台北市產業發展的明日之星，期望5校聯盟能因為地利之便，提供廠商最有力的產學支持，讓學術成果能具有商業價值造福社會。