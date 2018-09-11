陽明大學等5校攜手打造生醫育成聯盟

2018-09-11 12:57

〔記者林曉雲／台北報導〕陽明大學與大同大學、馬偕紀念醫院、台北護理健康大學、銘傳大學創新育成中心，今天舉行記者會宣布，5校結盟籌組台北市北區最大的育成聯盟，發揮加乘效果，替未來士林北投科技園區發展注入強心針。

繼內湖科技園區、南港軟體園區後，士林北投科技園區即將成為台北市第三處科技產業園區，未來將引進生物科技等產業，可望成為台北市北區最大的產業聚落，發揮規模經濟效應。陽明大學距離士林北投科技園區3公里，可發揮生物醫療產學量能，凝聚士林北投區的產學研發資源，加速產業進駐士林北投科技園區。

陽明大學楊慕華副校長表示，輔導的新創產業已超過百家，在陽明大學既有生醫特色上，再加入馬偕紀念醫院與台北護理健康大學的臨床經驗與資源，以及大同大學與銘傳大學在機電、綠色生技、管理的特色，能夠輔導將進駐科技園區的廠商更完善的資源整合。

楊慕華指出，陽明大學創新育成中心成立超過10年，多年來積極建立生醫產學合作，輔導生醫產業創新發展，近年在醫療器材、生醫材料、生技製藥與醫療保健等領域上，已培育了錫安生技、益福生醫、伊達醫療器材等新創公司，專注在質子標靶癌症治療系統、益生菌菌株開發、醫療光電設備等，專利申請件數也成長五成。生技醫療具有知識密集、風險高、成本高、獲利高與投資不確定性等特色，急需整合相關資源，將資源極大化才能創造利基，因此陽明大學育成中心發起5校聯盟，打造北台灣最大的生醫產業育成聯盟。

聯盟的地理位置均在台北市士林北投區，楊慕華表示，未來士林北投科技園區成立後，可說是台北市產業發展的明日之星，期望5校聯盟能因為地利之便，提供廠商最有力的產學支持，讓學術成果能具有商業價值造福社會。

  • 大同大學校長何明果（左起）、馬偕醫院生醫發展中心主任陳裕仁、陽明大學副校長楊慕華、台北護理健康大學校長謝楠楨、銘傳大學管理學院院長黃旭男今天開記者會宣布攜手打造生醫育成聯盟。（陽明大學提供）

    大同大學校長何明果（左起）、馬偕醫院生醫發展中心主任陳裕仁、陽明大學副校長楊慕華、台北護理健康大學校長謝楠楨、銘傳大學管理學院院長黃旭男今天開記者會宣布攜手打造生醫育成聯盟。（陽明大學提供）

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