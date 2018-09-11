蛤？來「龜公園」必做的是「梨龜便所」！

彰化縣福興鄉福寶村長黃耀輝，幫「龜公園」廁所貼上「梨龜便所」的圖案。（記者劉曉欣攝）

2018-09-11 08:58

〔記者劉曉欣／彰化報導〕係金ㄟ！彰化縣福興鄉福寶村打造全新的社區公園，就叫做「龜公園」；而來公園必做的事，就是蹲個廁所，因為廁所門口畫著3個圖案，第1個是「梨」，第2個是「龜」，第3個是蹲式馬桶，用台語發音就是「梨龜便所」！

為何叫「龜公園」？福寶村長黃耀輝霸氣地說，因為社區公園水池本來就有許多烏龜，乾脆就直接取名為「龜公園」，要念「龜‧公園」也可以，或是「龜公園」也可以，好念，好記，好玩就好了！

而「龜公園」必訪的「梨龜便所」，廁所門口沒寫字，而是貼上圖案，讓使用者「意會」，黃耀輝說，「梨」台語念「來」，「龜」的台語念「姑」，「梨龜便所」用台語發音，就是「來蹲廁所」！

說起龜公園的打造計畫，黃耀輝說，因為社區監事黃炳煌無償提供面積兩分大的土地給社區做綠地，這塊地原本有養鴨，也有碾米廠，2、30年沒有使用，碾米廠紅磚屋只剩兩片牆，養鴨水池則長滿了雜草，清理水池雜草才發現，竟然有好多烏龜，心想，就直接以烏龜來作為公園營造的意象。

為了「龜公園」的養龜大計，黃耀輝在水池旁種空心菜與布袋蓮，讓烏龜覓食，為了水池生態則是養了泥鰍、鱔魚、吳郭魚，還動手做了飄浮烏龜；水池邊的綠地，則有「輪胎龜」，用廢棄輪胎當作烏龜身體，烏龜的頭部用安全帽，神靈活現的。

最令人拍案叫絕的是「龜公園」入口，用平底鍋當烏龜身體，鍋柄便身尾巴，腳用廢輪胎皮，黃耀輝笑，「鍋子從家裡偷拿的」，試做發現成效很好，老婆後悔就來不及了。