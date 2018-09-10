垃圾場變綠地 宜縣金六結垃圾場變身環保公園

宜蘭市金六結臨時垃圾場，市公所投入600萬元經費進行環境改善，預計10月完工，成宜蘭河畔旁的休憩景點。（記者張議晨攝）

2018-09-10 19:47

〔記者張議晨／宜蘭報導〕鄰近宜蘭河畔的金六結臨時垃圾場，因封閉復育長達16年，導致2公頃土地雜草叢生，影響環境景觀，宜蘭市公所去年爭取國防部撥用土地，並投入600萬經費將垃圾場改造成環保公園，工程預計10月初完工；市長江聰淵指出，公所將持續爭取經費，投入2、3期環境改善工程，徹底讓垃圾場改頭換面。

金六結臨時垃圾場成立於1990年，早期為宜蘭市主要垃圾集中地，但隨垃圾量增加，場地不敷使用，於2002年辦理封閉復育。

不過復育期間，因垃圾場缺乏管理，雜草叢生，且隨宜蘭河自行車道整治完成，車道景觀與垃圾場環境「格格不入」，當地里民抱怨連連。市公所爭取多年，去年獲土地所有人國防部點頭撥用，由市公所投入經費進行再造。

市長江聰淵指出，國防部允諾先撥出到零點五公頃面積，由公所投入600萬經費改善，工程內容包含植栽綠地、遊具設施、溜滑梯、小型攀岩場、健身器材等，提供市民新的休憩空間。

江聰淵表示，金六結臨時垃圾場總面積約2公頃，近期已再跟國防部協調，希望爭取剩餘土地撥用，並爭取經費投入改善，讓屬於鄰避設施的垃圾場改頭換面，成為宜蘭河畔新的休閒場所。