專普港內好兄弟！東港德隆宮放水燈 今年加碼到「百燈」

德隆宮後寮溪放水燈，可說專為引渡漁港內好兄弟。（記者陳彥廷攝）

2018-09-09 22:38

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東東港鎮因為廟宇眾多，普渡也分為月中、月尾，今天是農曆七月最後1天，除了東港信仰中心東隆宮的「總普」，在後寮溪邊的德隆宮，則是在後寮溪放水燈，廟方說，這個儀式已流傳許多，就為引渡水中好兄弟上岸普渡。

東港每年農曆七月以東隆宮的總普為壓軸，下午1點半左右老天爺正好放晴，東隆宮執事人員到鎮海沙灘放出19艘紙船「放水燈」，象徵引渡海中亡魂回到岸上接受總普，可說是海港特有普渡方式。

東港廟宇眾多，匯集牛埔溪及東港第一大排的後寮溪兩岸也有不少廟宇，其中主祀高府千歲的德隆宮今天普渡，不過以往重頭戲放水燈都在下午5點左右開始，但今天卻突然降下大雨，導致延後。

德隆宮廟方表示，德隆宮的放水燈儀式，先由道長作法事後，將水燈依序拿上船，執事人員得真的得搭乘膠筏「出海」，先溯至共和社區，再往下游沿途置放水燈，成為好兄弟上岸的指引及載具。

德隆宮的普渡因為儀式特殊，這幾年紙船越放越多，今年高達百燈，因此膠筏得再回德隆宮前繼續讓燈上船。

膠筏再往下游而去，沿途廟方人員依序魚貫放置水燈，直到東港漁港接近後寮溪出海口。

上游難免會沖下無名屍形成無主魂魄，放水燈就為引渡其上岸接受普渡度化，東港民俗文化研究者陳進成說，放水燈儀式引渡水中好兄弟上岸受普渡，但像德隆宮這種真的搭膠筏放水燈的就相對較為罕見，也可說是專為渡化漁港內好兄弟的儀式。

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