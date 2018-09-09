國際奧林匹亞機器人全國賽落幕 14隊11月出征世界賽

2018WRO國際奧林匹亞機器全國總決賽圓滿落幕，國小至大學計選出14支隊伍，將代表台灣於11月15日至17日前往泰國清邁角逐世界賽。（記者佟振國攝）

2018-09-09 18:18

〔記者佟振國／南投報導〕2018WRO國際奧林匹亞機器人全國總決賽，198支隊伍經過2天激烈競爭，國小至大學組共選出14隊，將於11月15日至17日代表台灣前往泰國清邁角逐世界賽。

連續2天在南投縣國立暨南國際大學舉行的國際奧林匹亞機器人全國總決賽，昨天完成淘汰賽，今天舉行複賽、決賽，全部198支隊伍最後只有能14隊出線代表國家出賽。

入選世界賽隊伍名單，國小競賽組新上國小與四維國小聯隊、壽天國小，國中競賽組康橋國際學校、新竹建華國中，高中職競賽組雲林正心中學與維多利亞實驗中學國際部聯隊、雲林正心中學。

國小創意賽新北中園、龍埔及桃園龍安國小聯隊，國中創意賽台北景文中學國中部與台北實踐國中聯隊、新竹東興國中與桃園諾瓦國中、龍潭國中聯隊，高中職創意賽立人高中。

足球組溪南國中、彰興國中，大專組國立中興大學、德明財經科大。

台灣玉山機器人協會秘書長鄭瑞瑩指出，本次選出14支隊伍將於11月15日至17日前往泰國清邁參加世界賽，與世界70國選手同場競，去年台灣代表隊在哥斯大黎加舉行的世界賽一舉囊括5座獎項，冠、亞軍各1，表現亮眼，盼今年入選的隊伍能續創佳績。