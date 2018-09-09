「仕安」攜手「群馬」 吉祥物彩繪稻田亮相

2018稻田彩繪插秧今登場，群馬縣官方吉祥物「群馬寶寶」與後壁吉祥物「仕安寶寶」圖騰共同做為彩稻主角，將於10月下旬亮相。（記者王涵平翻攝）

2018-09-09 10:41

〔記者王涵平／台南報導〕2018稻田彩繪插秧今登場，群馬縣官方吉祥物「群馬寶寶」與後壁吉祥物「仕安寶寶」圖騰共同做為彩稻主角，將於10月下旬亮相。

南市農業局與後壁區公所今在仕安社區合作社集貨運銷處理室旁農田舉辦稻田彩繪插秧活動，新東國小的直笛表演、幼兒園舞蹈展現活力揭開序幕。

農業局代理局長李建裕帶領下田插秧。他表示，稻田彩繪活動舉辦至今年已第7年，藉由稻田彩繪與農村旅遊產業結合，促進南市農村多元化的發展，推廣優質好米在台南。

市府與市議會拜訪日本群馬縣時，力邀日本群馬縣參與今年度濱稻田彩繪活動，並獲得群馬縣授權官方地區吉祥物「群馬寶寶」（ぐんまちゃん）圖騰，攜手來台與代表後壁吉祥物「仕安寶寶」（yummy）共同做為彩稻主角。

今年與農業試驗所合作，利用「黃、綠、紫（紅）、黑、白」共5色彩葉水稻，編織出「群馬寶寶」及「仕安寶寶」。今日現場也提供米苔目、手作DIY米餅乾等美食供民眾品嘗及體驗，以在地農特產品的美味抓住消費者的心。

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