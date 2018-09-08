疫病》台中登革熱新增3例確診 開罰雜草叢生2地主

登革熱防疫，台中市環保局查報土地雜草叢生、土地遭棄置廢棄物或堆置雜物等，限期未改善將開罰。（記者蔡淑媛翻攝）

2018-09-08 20:57

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市登革熱疫情今天再新增3名確診病例，累計共50人，其中，大里區新確診病例在上中旬發病，做過快篩為陰性，經2次採血檢出罹病，另2人則是南區德義、南門里群聚感染，環保局也對太平、霧峰兩處土地雜草叢生，地主屢勸不改善開罰。

衛生局說，新增確定病例為大里立德里60歲婦人，是農心農場附近的菜農，8月中旬出現發燒、噁心、嘔吐就醫，做過登革熱快篩為陰性，同步採血檢驗無法判定，後來又再採血檢驗才確診。

另2名新增病例為南區德義里47歲婦與南門里70多歲的老翁，都在上月底發病，由於同里都有確診個案，研判是為群聚感染所致。衛生局說，全市目前累計共50名病例，仍有3人住院，其他均已康復。

而病媒蚊白線斑蚊晚上習慣棲息於樹叢、草叢，環保局除了疫情熱區噴藥消毒，環衛科長陳泓璋說，在太平和霧峰區各發現有空地雜草叢生高度超過50公分，要求地主限期除草不聽，依台中市環境清潔維護自治條例，開罰1200元至6000元罰鍰，後續會加強噴藥、列管，如果地主仍不除草，會加重開罰。

環保局說，台中市全市為登革熱高險風區，而東區、南區、西區、北區、大里、太平、北屯、霧峰、烏日發生登革熱群聚傳染列為疫情熱區，由於主要傳染病媒蚊為白線斑蚊，晚上棲習樹叢、草叢，除了噴藥消毒，也必須剪除雜草，滅蚊效果才會好，因此加強巡查環境髒亂點，如果括雜草叢生、土地遭棄置廢棄物或堆置雜物等，限期3至7天不改善將開罰。