旅遊達人分享經驗 到南投第一件事「吃意麵」

南投縣文化局推出「跟著文學去旅行－吃喝玩樂，寫在南投」主題展，邀請旅遊達人林佳儀分享旅遊經歷。（記者張協昇攝）

2018-09-08 23:00

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣是觀光大縣，縣府文化局在文學資料館推出「跟著文學去旅行－吃喝玩樂，寫在南投」主題展，8日下午邀請旅遊達人Renee林佳儀分享旅遊經歷。住台北的林佳儀說，她坐車到南投，第一件事就是品嚐道地的南投意麵，吃到忘我之際，還把湯汁灑到上衣，而南投的茶葉也非常有名，曾有朋友從專程從台北坐車到南投，只為了買一罐南投好茶。

在金融業工作的林佳儀，熱愛旅遊，曾到德國、西班牙等國家擔任志工，自述學生時期是「宅女」類型，喜歡待在家看書看電影，至於為何開始愛上旅遊，源於到德國擔任環保志工的經歷，在德國，她結交了來自世界各國的朋友，雖然只會基本的英語會話，但經由共同生活、做環保的過程，培養出堅定友誼，讓她體會到「語言不是唯一的溝通管道，心才是」。

林佳儀表示，在國外當志工的經歷，讓她重新思考「旅行」的意義，她認為，旅行不用花很多錢，也不用住得很舒服，最重要的是透過旅遊，可以認識不同的人、經歷各種事件。她鼓勵年輕人走出舒適圈，透過旅遊體驗世界，要「放心擁抱自己的每一次迷路」提到16日將舉辦的日月潭萬人泳渡，她說，有機會一定要體驗看看。

南投風光明媚、物產豐富，縣內有許名聞遐邇的名勝古蹟、特色美食，因此，南投縣政府文化局希望透過文學展與背包客的經驗分享，把南投的美散播出去，即日起至11月11日展出，今天下午並舉行開幕式，副縣長陳正昇、文化局長林榮森等人均列席。

文化局也邀請縣內青年工藝家林玹珖、楊千逸及勞動部創客基地，在現場擺設竹工藝、橡皮章雕刻及3D列印攤位，提供作品展示及民眾體驗，許多民眾親自DIY，享受自製橡皮章、鑰匙圈的樂趣，讓民眾了解南投不僅是觀光之都，更是文化工藝之都。